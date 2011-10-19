〔香港热股〕中国太保早盘一度逆市大跌8%,因第四季获利面临挑战

路透香港10月19日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(2601.HK)在公布第三季度业绩後,周三早盘一度逆市大跌8%,因分析师认为第四季度获利面临挑战.
香港时间11:55,该股跌6.11%,报22.3港元;稍早一度低探21.85港元.大市恒生指数.HSI则升1.18%.太保A股(601601.SS)早盘亦逆市收跌3.42%.
中国太保周二晚公布,今年第三季度净利润12亿元人民币,同比增长35.7%.[ID:nCH0083289]惟投行摩根大通的报告称,与第二季度相比,太保第三季度获利按季下跌49%,主要受累于股市下挫导致整体投资回报下降.花旗的报告指出,如果现时疲弱的投资环境持续,第四季度获利将低于该行预期.
综合分析师的意见认为,与太保一样,中国最大两家寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)第三及第四季度获利亦面临挑战.
元大证券还指出,私募股权公司凯雷投资集团[CYL.UL]持有太保约4.42亿股股份将于10月27日解禁,亦是太保的投资风险之一.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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