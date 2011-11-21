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中国汇市 | 2011年 11月 21日 星期一 16:04 BJT

〔人民币汇率〕中国外汇交易中心拟推出人民币兑澳元和兑加元交易--消息人士

路透上海11月21日电---多位消息人士周一表示,中国外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易.

一位了解情况的消息人士表示,人民币兑澳元和兑加元最快将于今年底或明年初挂牌交易,相关汇率仍以人民币兑美元的交叉汇率计算得出.

中国外汇交易中心人士对上述消息不予置评.

为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.去年中国相继推出人民币/林吉特CNYMYR=CFXS(马来西亚)和人民币/卢布CNYRUB=CFXS(俄罗斯)的交易.

此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元CNY=CFXS、港元HKDCNY=CFXS、日圆JPYCNY=CFXS、欧元EURCNY=CFXS和英镑GBPCNY=CFXS.(完)

--发稿 路透中文部

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