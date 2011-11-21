〔人民币汇率〕中国外汇交易中心拟推出人民币兑澳元和兑加元交易--消息人士

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限

路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。