〔香港个股〕新鸿基地产以118亿港元,投得西铁南昌站地产发展项目

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透香港10月19日电---负责西铁线九龙南昌站上盖发展专案的南昌物业发展有限公司周三宣布,批出该项目予新鸿基地产(0016.HK),新地的出价为118亿港元,接近市场预期的下限.
新闻稿称,新地的附属公司仲益有限公司,将以118亿港元的一笔过预缴付款出价成功投得.而仲益亦须从项目所得纯利的5%固定比率,摊分利润予南昌公司.
南昌站项目地盘面积约46,200平方米,总住宅楼面面积及总商业楼面面积分别为21.47万平方米及27,660平方米.项目提供不少于3,313个住宅单位,当中七成半单位实用面积不多于50平方米.
南昌站项目于10月17日(周一)截标,当时接获了四个财团入标,反应较此前十多家财团表现入标意向为差.
西铁南昌站项目由香港政府全资拥有,而港铁(0066.HK)则作为项目发展的代理人.
此前市场预期南昌站项目的土地估值介乎110-158亿港元.
去年政府首度推出南昌站项目招标,当时在考量三家入标财团的标书後,决定不批出该发展项目.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。