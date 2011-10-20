《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

* 明报

--据联交所资料显示,嘉里建设(0683.HK)于上周四(13日)遭大股东嘉里控股场外减持2,000万股,每股平均价为31.4元,套现6.2亿港元,持好仓由55.88%降低至54.49%.

* 星岛日报

--受欧洲债务危机蔓延等因素影响,正在举行的广交会前三天出口累计成交额不足102亿美元,比今年春季广交会仅增长约百分之四,其中欧美定单大幅减少.商务部承认,本届广交会成果不理想,且中国今年第四季和明年初的进出口形势都会相当严峻.

--地政总署公布,红磡湾填海区红鸾道一幅酒店用地,及大屿山梅窝一幅住宅用地推出招标,红磡湾酒店用地市值30亿至45亿港元.

--保利协鑫(3800.HK)将于美国加州Central Valley 投资及兴建两座约共84兆瓦的光伏电站,预期于2012年开始投入商业运作,且已签订售电协定.

* 苹果日报

--中国建筑(3311.HK)公布,今年1月至9月经营溢利为12.01亿港元,按年升30.7%,总体营业额(包括共同控制公司)为104.67亿港元,按年升11.83%.

* 东方日报

--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)公布,截至今年9月底止,首三季累计发电量1,509.784亿千瓦时,按年增17.56%;累计上网电量1,422.769亿千瓦时,按年增17.65%.

* 文汇报

--渣打银行(2888.HK)(STAN.L)美国研究部主管马德威昨预测今明两年美国失业问题依然严重,失业率将达9.3%及9.4%;即使至2015年,失业率料仍处于9%的高位,2012年国内生产总值增长估计亦只有约2%,以及通胀问题尚待解决等.(B01)

--中煤能源(1898.HK)表示,自去年3月因透水事故而停产的王家岭煤矿已通过山西省临汾市有关政府部门的安全检查,将于近期恢复建设.该矿是属于山西中煤华晋能源,而该公司为中煤能源持股50%的附属公司.

--北京首都国际机场(0694.HK)公布,9月份旅客吞吐量较2010年同期增长6.7%,达680万人次,主要受航空旅行需求持续增长推动所致.飞机起降架次亦同比增长4.4%,至4.51万架次.

* 大公报

--融创中国(1918.HK)集团主席孙宏斌透露,本月在北京和天津再推两个新项目,他对销情乐观,并估计下月集团可完成全年183亿元人民币的销售目标,全年总销售额更可望超过200亿元人民币.

--港龙航空公司新上任总裁杨伟添表示,内地二、三线城市的航空市场潜力很大,新一轮将会恢复西安线,期望有更多的内地自由行旅客往来内地与香港.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.