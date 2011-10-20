〔港报财经评论〕杠杆救欧债增抗体--信报10月20日

杠杆救欧债增抗体 /陆文

港股配合美股回升收复上日部分超卖跌幅,但市场依然是炒欧洲金融稳定机制的4,400亿欧罗部署方案,传闻藉杠杆化把规模扩大至2万亿欧罗,亦为有需要国家支付债券利息,最终方案还是留待本月23日交代,是分段进行或要再寻找欧盟成员批准,对这个联盟式政治体系存着不少变数,无论如何,市场对欧债危机纾缓抱期望,从投资市场对穆迪调低西班牙评级、标普调低24家意大利银行评级等负面因素似有抗体.近期恒指重返18,000点水平上,上落波幅1,000点并无阻力,短期会在等待23日的方案内容定去留.至于稍後陆续公布的公司季度业绩亦可提供一些行业的启示.恒指昨天在18,426-18,204点高低200多点上落,全日成交金额只有574亿港元的低水平,而期指及恒指牛熊证,以至个股牛熊证交投额占大市成交比重不断增加,正好配合目前有短炒无长期持有的投资心态,早前补淡仓的反弹动力似告一段落,形成周内市况维持在窄幅上落主导.

随着稍後企业季度业绩陆续公布,一般相信与经济周期挂钩的板块表现较逊色,保险、商品、资源、能源、地产及运输行业表现较差.最受市场关注是一批内银股下周陆续发表季报,无疑中国内地维持较高存款准备金率水平影响信贷能力,但市场关注的呆坏账风险却可预期不会有明显增减,亦是市场对其账目可靠性有保留,一般估计,首三季盈利平均增长约30%,难带来太大惊喜.反之,其他民企与周期敏感股才是业绩”惊喜”的主要来源呢.中保监要求保险集团不得募集次级债,反之,建行(0939.HK)获准发行不超400亿元人民币次级债券,难怪昨天内银股表现偏稳,保险股却全线下跌,平保(2318.HK)与国寿(2628.HK)涉违规营销,股价分别下跌3.1%及1.4%.

内房股维持有反弹无上升,中国收紧楼市信贷正扩张至商业物业,以防地产商巧用相关的融资渠道,连同早前再提升首置按揭利率,只是延续对市场发出紧缩楼市信贷决心.近日已传出部分地产商减价促销,包括龙湖地产(0960.HK)六折出售上海楼盘,留意炒补淡仓对内房股的上升动力随时结束.香港地产商在施政报告明朗化後表现较活跃,除部分大股东增持股份,半新楼盘促销正全面展开,新世界系集资亦反映地产商利用这段日子营造较活跃气氛,但由于美国联邦储备局主席贝南奇暗示将运用货币政策防资产泡沫,即使利率见底及无QE3意向,对香港楼市亦有影响,加上观塘将发展为第二个商业中心,可预期供应将持续增加,对不少收租股的租金收入构成压力,近日已见有大行调低收租股评级,值得留意.(B06)

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宜作壁上观 /苏子

受到英国《卫报》报道未具名的欧盟外交官表示,德法两国已同意把EFSF的规模扩大至2.47万亿欧罗,并指出此消息将在本周末宣布所影响,结果使市场避险情绪明显回落,美元因此掉头回落,高风险资产纷纷上升,欧罗兑美元亦因此止跌回升,昨天欧洲市汇价已上升至1.3868高位.目前欧罗兑美元向上的重要阻力位为50天SMA,若昨晚汇价未见承接昨天亚洲市及欧洲市的良好上升势头进一步上破50天SMA阻力,那便要提防市场炒作上述的利好消息已告一段落,市场上众多看淡欧罗汇价的投资者及不少短线获利沽盘或再一次把汇价推低至10天SMA支持附近.

由于上述的利好消息未经有关当局正式证实,而且市场最快亦要在本周末才得知上述消息的真伪,相信短期内欧罗兑美元有较大机会继续受制于50天SMA阻力,不易顺利破位并挑战1.40关口.目前汇市主要受到连串有关欧债危机的炒作消息所影响,因此,可说是消息主导汇价的走势.然而,昨天西班牙被下调评级後,汇市对此消息的反应轻微,市场未见趁机大幅推低欧罗兑美元.而且欧罗兑美元更在昨天欧洲入市後升破上日的1.3817高位,这反映市场在炒作欧债危机的消息之馀,亦会借助一些负面消息趁机挟那些实力不足的欧罗短仓.

如昨晚美国入市後,欧罗兑美元乏力再升,反而显着回落至前天的1.3817高位以下波动及收市,相信市场的挟欧罗短仓活动已暂告一段落了,短期内欧罗兑美元较大机会下跛10天SMA支持及本周二的1.3650低位,下试20天SMA的1.3565支持.受到市场避险情绪暂时自高位回落所影响,故高风险货币如澳元近日备受追捧,汇价自本月4日的0.9386低位急升至本周初的1.0371高位才遇阻力回落.留意此高位与200天SMA的1.0386阻力相若,短期内澳元兑美元要成功突破200天SMA阻力才有望继续走高,否则汇价料会转弱并下试”一算”心理关口及20天SMA的0.99支持.

目前市场仍有众多不确定因素存在,市场除了炒作欧债危机外,亦炒作欧美经济会否陷入双底衰退,中国经济会否硬着陆,故使不少投资者难以用较长线的投资角度作出买卖策略,目前不少汇市炒家只是跟随着市场的消息及技术走势作出短线的买卖决定.然而,这种短线买卖方式并非全无风险,而且亦容易成为大户挟仓的机会.因此,目前投资者若看不清汇市的主体方向,宜作出壁上观的策略,暂不应强行入市买卖.(B09)