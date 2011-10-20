〔港报财经评论〕前景相对确定,煤股比较可取--经济日报10月20日

前景相对确定,煤股比较可取 /林瑞芬

总结现时市场投资情绪相对稳定下,大户像要以往一直沽落难度增加,故改以利用市场预期的落差来制造波幅,最新方式是以EFSF的扩容幅度及使用方法落差作武器.之前传2万亿欧元,现在就传最高1万亿欧元,最新消息是德国发言人表示,4,400亿欧元上限不变.另据《德国商报》周三引述政府消息人士称,德国正在考虑是否允许将欧元区救助基金用于帮助有关国家支付债务利息,方法是通过暂停重债国的利息支付,EFSF会为这些利息而发行零票息债券.市场传闻现时满天飞,短期港股走势暂时无路可捉,惟有看几个大位作参考指引,以恒指守裂口区17,200-17,500左右为健康回调浪,并不抹杀反弹浪以三段式进行最终试冲19,000.相反,裂口区都守不住,保守推测又要考验上次低位16,170.或许,若想减少受市场传闻困扰,这两日少点听消息为佳,直至10月23日以及11月3-4日的欧盟峰会或G20峰会上有公布再跟进分析.

暂以中资煤炭股的前景算是较为确定,只要大市不是急插水,也许煤炭股还有些反弹空间.有关煤炭股的确定因素,其一是10月10日,国务院已发布新修订的《中华人民共和国资源税暂行条例》,其中煤炭资源税仍维持”从量计徵”,焦煤资源税上调至每吨8港元至20港元,其他煤炭资源税为每吨0.3-5港元.煤炭价格徵税虽上扬,但不是”从价计徵”,相对油股所受冲击力较低,且短期再推进”从价计徵”机会不大,政策不利面暂减.二来,传统上步入冬季为燃煤需求高峰期,对煤价有一定稳定甚至乎提升的作用.从国内观察到的情况来看,部分地区焦煤、动力煤、无烟煤出厂价格从9月底开始上涨,煤炭价格在供需高峰期间全面上涨已初具苗头.

引述瑞士信贷发表研究报告认为,中国内地动力煤在季节性利好,虽然合同煤价有一定上升限制,但可望煤炭股从现货煤价上升中得益,现时中国神华(1088.HK)的现货煤占50%,而中煤能源(1898.HK)的现货煤占40%.中煤能源公布其王家岭煤矿,短期将恢复建设,该股昨收8.06港元.神华最近公布9月份商品煤产量2,270万吨,按年增加19.5%.煤炭销售量3,260万吨,增加29.4%.首九个月累计商品煤产量2.1亿吨,煤炭销售量2.86亿吨,分别增加26.3%及34.5%,煤炭产销量增加,对盈利有正面影响.(010)

..............................................................................................

太保回勇须A股复苏 /余少文

一直希望开始披露的第三季度业绩,可为中资股反弹助力,但太保公布的季度业绩却令人产生小小忧虑,因为太保今年首三季盈利按年增长43%至70亿元人民币,第三季盈利只有12亿元人民币,较去年同期升36%,以及跟去年首三季情况一样,都是盈利一季低于一季.但今年第三季较第二季下跌50%,加上第三季出售金融学院土地使用权获5.87亿元人民币,扣除这特殊收益,第三季盈利倒退.当然,太保保费收入持续增长,寿险保费首三季745亿元人民币,按年上升8%,产险保费收入升19%至467亿元人民币.但寿险保费收入主要靠上半年增长较快,第三季寿险保费收入只微升1%,9月更录得1%跌幅,第三季计入特殊收益前的营业利润已下跌38%至5.96亿元人民币.

盈利出现倒退,中国内地股市和债市表现差劲是主要原因,太保第三季实现投资收入较去年同期下跌10%,也按季下跌43%.加上包括可供出售金融资产浮亏的其他综合收益亏损65亿元人民币,除了太保第三季盈利令人失望外,亦令每股NAV较去年底下跌7%至8.68元人民币,又较今年6月底跌10%.由于中国人寿(2628.HK)和中国平安(2318.HK)同样要透过投资股市和债市来增加回报,故太保投资回报差,国寿和平保也好不了多少.早前看好太保,太保股价今年跌28%,相比下跌40%的国寿和平保,又确实好过对手.但业绩中显示太保仍有其他隐忧,如涌现退保潮,第三季退保金32亿元人民币,相比第一季和第二季的16亿和23亿为高,或是跟中国内地股市表现欠佳,导致部分产品收益率下跌所造成,故大市第四季没有起色,小心相关数字会增加,从而拖低第四季回报.

幸好,太保H股上市以来,2009年和2010年的第四季盈利都是全年最高水平季度,若然这势头延续下去,则今年第四季盈利或可达34亿元人民币.而彭博综合证券商预测,太保今年盈利可达102亿元人民币,每股盈利约1.21元人民币.保险股已调整多时,中国内地股市又下跌两年,应该已见底,或离见底不远.若然A股可以复苏,对于保险股会是利好讯号,以太保为例,沪深300指数去年第三季回升至今年首季,太保盈利也由9亿元人民币升至34亿元人民币,故对保险股不应过于悲观,只待利淡消息令大市恐慌下,便可吸纳保险股.(008)