〔香港个股〕郑州华润燃气复牌大涨逾四成,获母公司华润燃气提出私有化

路透香港10月20日电---在河南省郑州销售天然气的郑州华润燃气3928.HK获母公司华润燃气(1193.HK)提出私有化建议後,周四复牌早盘大涨逾四成.

中国城市燃气供应商--华润燃气宣布,拟对其子公司郑州华润燃气提出私有化建议,後者股东可选择每股现金收购价14.73港元,或每持有1股H股收取1.5股华润燃气股份作为代价.

假设华润燃气集团以外的所有股东选择收取现金,则华润燃气须支付的最高现金代价为7.95亿港元.

受私有化消息刺激,自10月11日起停牌的郑州华润燃气周四复牌开盘大涨43.56%,报14.5港元;母公司华润燃气则升4.17%.

持有郑州华润燃气56.87%股权的华润燃气在声明中称,根据私有化建议,持有每股郑州华润燃气H股的股东,可选择收取1.5股华润燃气新股作为代价股份,或可选择收取现金代价每股14.73港元.

持有郑州华润燃气内资股股东可选择收取现金12.02元人民币,按汇率计算相当于14.73港元.

现金私有化价格较郑州华润燃气停牌前,即10月10日的最後报价10.1港元溢价45.8%.

至于按股份私有化价格计,按华润燃气停牌前最後报价10.08港元计,收购每股郑州华润燃气H股价值则为15.12港元.

华润燃气表示,为配合华润集团只以一间在联交所上市之公司持有其于特定行业及商业界别之全部权益之长期目标,故作出私有化郑州燃气的建议.预期这将可简化集团架构及业务,从而节省成本及减少其他业务上的潜在冲突.(完)

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