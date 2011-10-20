〔港报社评〕评级机构出招,欧盟峰会摊牌--信报10月20日

继惠誉、标普之後,评级机构穆迪昨天调低西班牙国债评级,前景展望列为负面.较早之前,穆迪对法国主权评级亦发出警告,表示将在未来3个月内,考虑或将该国国债3A评级放到”负面观察”名单.连串不利消息令本月23日召开解决欧债危机的欧盟峰会充满”摊牌”压迫感.若援救方案难产,解决措施无法清晰化,势必加深全球经济的黯淡前景,金融市场波动难平.

20国集团本月中旬开会向欧盟施压,催逼欧罗区领袖在即将举行的欧盟峰会上,出台有效解决危机的措施,一度令市场充满憧憬.其後德国财长表示,峰会难以得出彻底解决欧债危机的”决定性方案”;在扩大欧洲金融稳定机制(EFSF)资金规模问题上,近日亦不断传出德法政府同意通过与否认的混乱讯息,令金融市场波动.照形势看,加强欧洲银行提高核心资本规模,防范系统性风险爆发,已成为处理欧债危机最关键一步.如今欧洲银行业险象环生,由于所持希腊、葡萄牙和意大利等国不良债券的风险敞口过大,在银行间拆借市场融资已愈来愈不容易.

形势发展到目前地步,即使在欧罗区政府的联合担保下,EFSF和欧洲央行为希腊、葡萄牙、西班牙等国所有新债提供的担保期限,相信至少也要几年.据估计,到2015年底,欧洲国家共需25,000亿欧罗资金才能度过难关.日前,国基会便曾提出,希望获注资3,500亿美元,以便有更多弹药,可见EFSF若不获得扩大资金,根本无足够财力支撑债务国的融资需求.很明显,不能尽快为希腊及葡萄牙等”病入膏肓”的国家切除部分债务负担,重整债务,只会令危机旷日持久;与此同时,无法通过银行增加核心资本,稳定银行体系,防止爆发系统性风险,必然令市场信心难以恢复.

在欧盟峰会召开前夕,穆迪降低西班牙主权评级、警告法国,无疑为形势”火上加油”.若法国主权评级遭下调,则建基于欧罗区出资国家主权3A评级基础的EFSF,其最高评级也难免受到质疑,势必增加机制的担保及援助成本.可以说,持续了2年的欧债危机,如今已走到摊牌阶段,无法再拖延下去.(A02)