〔互联网产业〕阿里巴巴集团收购雅虎兴趣犹在,融资亦非难事--主席

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港10月20日电---中国电子商务巨头--阿里巴巴集团主席马云周四表示,仍有兴趣收购雅虎(YHOO.O),而融资以进行收购亦并非难事.
他在香港参加一个论坛时并称,目前雅虎仍面对很多选择,需要尽快为出路做出决定,他本人并不希望雅虎"倒下".
"没有改变收购雅虎的想法,对收购整个或部分雅虎资产都有兴趣."马云并称,若成功收购,会为雅虎引入新的管理层.但他亦坦言,由中国人去管理一间美国公司将有难度.
雅虎联合创始人及前执行长杨致远在同一个活动上称,该公司董事会仍在进行策略评估,"除了出售雅虎以外,公司未来仍有多个选择."
杨致远在业界有很深厚的人脉,且以活跃于幕後运作而着称.如果推进出售计划,杨致远显然希望其对雅虎的了解足以说服买方让他留任,并努力让公司恢复往日荣景.
"作为创始人,我的目标是希望看到雅虎能充分发挥自己的潜力."杨致远说,尽管面临诸多挑战,雅虎仍是一家领先的数字媒体公司.
路透此前曾报导称,杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.而马云上个月表示,他对收购雅虎非常感兴趣,并聘请瑞银集团作为收购顾问.如果交易达成,有望帮助阿里巴巴将触角伸向美国.
有消息称,微软(MSFT.O)也在考虑向雅虎提出收购.此外对雅虎感兴趣的公司还包括Silver Lake Partners、 Providence Equity Partners和Hellman & Friedman.微软在三年前曾提出以每股33美元,或总额475亿美元收购雅虎,但令不少股东遗憾的是,杨致远与雅虎董事会拒绝了该出价.(完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。