〔香港热股〕永利澳门及银娱午後走跌,三季度业绩平淡(更新版)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 永利及银娱业绩公布後走跌
* 三季度表现平平
* 路(乙+水)区明年竞争益发激烈
路透香港10月20日电---澳门主要娱乐场经营商--永利澳门(1128.HK)及银河娱乐(0027.HK)周四双双在公布三季度业绩後大跌.尽管成长力道仍在,但对于内地资金断链影响游客博彩意愿的忧虑挥之不去.
在母公司永利渡假村公布第三季获利令人失望後,永利澳门表示,至2011年9月30日为止第三季度净利为2.1亿美元,较上年同期的1.14亿增加83.6%.[ID:nCH0083567]
分析师表示,永利澳门三季度成绩虽不算太惊艳,但成长力道仍在.然而,5月中开幕的银河澳门,让永利澳门仍感受到竞争压力.
联昌国际(CIMB)发布报告指出,"随着路(乙+水)成为兵家必争之地,明年竞争将益发激烈.竞争对手的扩张,将抑制永利澳门的成长动能."
本地时间下午2:10时,永利澳门跌幅缩减至4.4%至18.70港元,稍早一度跌至17.90港元,过去一个月来跌7.5%;大盘恒生指数.HSI跌2.74%.
而摩根大通分析师Kevin Fong也指出,对手给多赌客更优惠的信用条件,以护卫市场占有率,让永利澳门的贵宾台成长受到影响.
"这种情况以往也见过,只要市场回稳下来,永利澳门总是能够拉回来.我们并不特别担心."他说.
在永利澳门之後公布营运指标的银河娱乐,也在业绩甫公布後遭到一波卖压,股价一度大跌9.22%至13.58港元,目前略拉回至13.80港元,仍跌7.75%.
该公司稍早公告称,第三季度经调整EBITDA达18亿港元,按季增长62%,且为连续第十二个季度录得经调整EBITDA增长.[ID:nCH0083633].不过,三季度EBITDA按季增长逊于第一季的71%以及第二季的93%.(完)
浏览永利澳门其他新闻,请点选[1128.HK-CMN]
浏览银河娱乐其他新闻,请点选[0027.HK-CMN]
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
ee@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: rachel.lee.reuters.com@reuters.net))
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。