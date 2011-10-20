〔香港热股〕永利澳门及银娱午後走跌,三季度业绩平淡(更新版)

* 永利及银娱业绩公布後走跌

* 三季度表现平平

* 路(乙+水)区明年竞争益发激烈

路透香港10月20日电---澳门主要娱乐场经营商--永利澳门(1128.HK)及银河娱乐(0027.HK)周四双双在公布三季度业绩後大跌.尽管成长力道仍在,但对于内地资金断链影响游客博彩意愿的忧虑挥之不去.

在母公司永利渡假村公布第三季获利令人失望後,永利澳门表示,至2011年9月30日为止第三季度净利为2.1亿美元,较上年同期的1.14亿增加83.6%.[ID:nCH0083567]

分析师表示,永利澳门三季度成绩虽不算太惊艳,但成长力道仍在.然而,5月中开幕的银河澳门,让永利澳门仍感受到竞争压力.

联昌国际(CIMB)发布报告指出,"随着路(乙+水)成为兵家必争之地,明年竞争将益发激烈.竞争对手的扩张,将抑制永利澳门的成长动能."

本地时间下午2:10时,永利澳门跌幅缩减至4.4%至18.70港元,稍早一度跌至17.90港元,过去一个月来跌7.5%;大盘恒生指数.HSI跌2.74%.

而摩根大通分析师Kevin Fong也指出,对手给多赌客更优惠的信用条件,以护卫市场占有率,让永利澳门的贵宾台成长受到影响.

"这种情况以往也见过,只要市场回稳下来,永利澳门总是能够拉回来.我们并不特别担心."他说.

在永利澳门之後公布营运指标的银河娱乐,也在业绩甫公布後遭到一波卖压,股价一度大跌9.22%至13.58港元,目前略拉回至13.80港元,仍跌7.75%.

该公司稍早公告称,第三季度经调整EBITDA达18亿港元,按季增长62%,且为连续第十二个季度录得经调整EBITDA增长.[ID:nCH0083633].不过,三季度EBITDA按季增长逊于第一季的71%以及第二季的93%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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