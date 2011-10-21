〔香港房地产〕首三季一手私人住宅落成量仅及去年一半

路透香港10月21日电---香港运输及房屋局周五公布,截至9月底止私人住宅的落成量为6,700个,仅及去年全年1.34万个的一半;一手住宅市场总供应量为5万个,较6月底减少1,000个.

其中,已落成但仍未售出的私人住宅单位(即"货尾"单位)为6,000个,较第二季度的5,000个增加两成.

政府表示,连同已批出土地并可随时动工项目的单位,未来三至四年合共可提供共6.3万个单位.

于第三季,本地私人住宅落成量按季增加83%,至2,200个.

在私人住宅施工量方面,第三季降至1,700个,按季下滑64%.

为压抑过热的楼市,防范金融系统风险,香港政府去年以来多次出招稳定楼市,落实增加土地供应的承诺.而特首曾荫权上周发表下一财年施政报告时宣布,决定恢复停建八年的居屋有其屋计划,并重申未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.

随着近两个月内香港主要银行五度调高按揭利率,以及欧债危机蔓延造成金融市场大幅动荡,加上复建居屋等消息影响,近日部份住宅价格因业主拓阔议价空间,开始有轻微回落的迹象.但今年以来累计已升12%的整体住宅市场楼价,仍大致高位横行.(完)

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