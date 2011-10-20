《离岸人民币焦点》宝钢尝鲜内企点心债,注入流动性"活水"

* 宝钢获准赴港发65亿元人民币债券,为内地企业首家

* 此举将活跃香港点心债市场流动性,意义重大

* 点心债规模将扩大,有助两地收益率曲线趋近

* 内企赴港发债仍需批准,料不会冲击内地政策

记者 陈敏

路透香港10月20日电---阔步发展的香港人民币市场有望注入更多流动性"活水".随着宝钢成为首家获准在港发行人民币债券(俗称"点心债")的境内企业,业界预期内地陆续有来的"蓝筹债"将极大活跃该市场的流动性.

内地企业可以"走出来"发人民币债券,再加上刚刚公布的人民币外商直接投资(FDI)政策配合,令人民币在内地和香港终于形成一个闭合的循环,对离岸人民币市场的长远发展无疑意义重大.

"宝钢开了这个先河之後,内地企业来港发人民币债应该会加速."巴克莱资本固定收益策略师王菊称,"海外市场会对国内'蓝筹债'这个新品种有兴趣,相信流动性将有所改善,二级市场交投会更加活跃."

中国国家发改委周四公告,已批复同意中国最大钢厂之一的宝钢集团赴香港发行65亿元人民币债券.这是对国务院副总理李克强8月到访香港时政策许诺的落实.他曾宣布,将增加在香港发行人民币债券的境内机构主体,允许境内企业在香港发行人民币债券.

有消息指出,汇丰控股(0005.HK)、德意志银行(DBKGn.DE)和星展银行(DBSM.SI)料负责是次债券发行.不过,上述三家银行均拒绝置评.

东方汇理银行高级策略师张淑娴亦表示,这笔债券给投资者提供了更多不同信用等级债券的选择,尽管发展各信用等级收益率曲线需要更多时间,因为每个等级都需要不同年期的债券.

中国政府上周正式推出人民币FDI业务,境外企业和经济组织或个人可直接向银行申请办理人民币结算业务,包括用于新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款.[ID:nCH0082815]

**"蓝筹债"提升流动性**

分析师认为,香港和内地的债券收益率曲线将会随着发债量的持续增加而逐渐趋近,而两地市场相关性的提高将为离岸人民币市场发展提供支撑.

"意义很重大啊,以前要麽就是银行,要麽就是财政部,毕竟数量有限,中国大大小小有四千多万家企业呢,放开这个口子对香港有很大的意义."中信银行国际中国业务首席经济师廖群称.

他并指出,虽然过去也有内地企业的海外子公司发行人民币债券,但并非所有的企业都设立海外公司,并且内地母公司如果可以直接来发债,其实力和发债规模显然与海外子公司不可同日而语.

目前在香港发行人民币债券的机构主要包括境内外金融机构、国际组织和海外企业.香港金管局的数据显示,今年前九个月,点心债券的发行量达到854亿元人民币.

虽然债券规模较去年已经大增,但二级市场的流动性仍旧稀薄,尤其是近期受欧美市场冲击,买卖差价明显拓宽,一些债券甚至出现没有买方报价的情况.

巴克莱资本的王菊则指出,这段时间海外投资者对人民币的需求没那麽疯狂,同时也不是极度悲观,这是中国政府逐步开放资本项目一个好的契机.而随着两地市场的相关性提高,收益率曲线会趋近并减少热钱流入风险.

自9月底开始,投资者在亚洲地区去风险化,亦影响了香港人民币市场,令新债发行一度受阻.不过近期市场有所恢复,中石油刚为其30亿元点心债定价在指导区间下限,国开行亦成功发行九年期人民币存款证.[ID:nCH0083573][ID:nCH0083465]

中国人民银行行长周小川此前宣布,今年内地机构在香港发行人民币债券规模初步提高到500亿元,其中金融机构和企业各占一半.

**料不会冲击内地紧缩政策**

点心债发行主体的扩容和回流渠道的打通,将令进入内地的离岸人民币增加,这是否会影响内地仍然趋紧的货币政策效果呢?对此分析师均给出否定的答案.

他们认为,像宝钢这些蓝筹公司本身去内地银行借钱就不是难事,而那些真正需要钱却在内地借不到的公司,政府也未必会批准他们来香港发债,比如房地产行业.

"这个是有控制的,还要政府批准的,不是说想发的企业都可以来发."中信国际的廖群称,"也还要看投资者接不接受你,看你有没有盈利能力什麽的."

亦有分析师指出,目前内地的货币政策已经有点过紧了,企业通过债市或者其他渠道融资都比较困难.开放在香港发行人民币债券融资,不失为一种比较好的有针对性的放松举措.

"这可以解决内地企业资金紧张的问题,等于在偏紧的货币政策下通过这个渠道开了个口子.而且现在这个时机也比较好,这几个月外资有流出的迹象,不用太担心有热钱流入."华宝信托宏观分析师聂文称.

他并指出,香港回流到内地的人民币规模相对于内地人民币存量来说相当小,不会对内地偏紧的政策造成冲击.

尽管内地通胀形势有所改善,但全国人大财经委副主任委员、中国人民银行原副行长吴晓灵近日表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.[ID:nCN1160266](完)