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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌1.8%,成交创一个月来最低

路透香港10月20日电---香港股市周四收低,成交创一个月来最低,因实货大宗商品价格走低,促使投资者对能源股与材料类股了结获利,恒生指数回吐由10月4日低点反弹的涨势.

恒生指数.HSI收低1.78%,报17,983.1点.恒生国企指数.HSCE大跌2.67%,报9,196.68点.

沪综指.SSEC收挫1.94%,收报2,331.37点,创31个月收盘新低,受能源类股、材料类股与保险股疲势拖累.

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