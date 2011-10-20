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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:56 BJT

〔港股业绩〕中移动第三季净利按年升3.4%为307亿元,逊市场预期

路透香港10月20日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)第三季录得净利为307亿元,按年升3.4%,逊市场预期.

公司今年首九个月净利为919.78亿元人民币,按年升5.4%.根据路透计算,其7-9月录得净利为307亿元,去年同期约为297亿元.路透综合五位分析师平均预测的第三季净为322亿元逊色.

期内ARPU(每月每用户平均收益)为70元人民币,与上半年一致.

截止8月底,中国有约9.27亿手机用户,中国移动用户约6.28亿,其中3G用户为4,032万.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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