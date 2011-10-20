(重发)《综述》永利澳门及银娱无视业绩增长而重跌,投资者担心中国资金现况

(重发修饰标头)

* 永利澳门及银娱走软,无视业绩成长

* 投资者担心中国收紧银根效应

* 低位仍现买盘,短期股价波动仍剧烈

* 投行仍看好博彩行业

记者 李珊珊

路透香港10月20日电---尽管三季度业绩显示澳门博彩公司仍然"生龙活虎",但投资人显然更担心中国资金收紧以及民间资金断链是否会影响内地客在这个小岛一掷千金的意愿.主要博彩运营商--永利澳门(1128.HK)以及银河娱乐(0027.HK)股价周四双双在业绩公布後重挫.

分析师表示,在温州民间金融问题爆发後,市场对于博彩板块前景看法转趋谨慎,持股信心较为浮动,但因尚未出现明确增长衰退的证据,股价跌到低点仍见买盘,导致波动十分剧烈,预料此一情况会持续一阵子.

"业绩增长都已经预期了,关键是未来会不会继续."香港凯基证券营运总裁邝民彬说,"大陆收紧银根或是民间资金的问题,会不会影响到游客(博彩)意愿?"

永利澳门今日公布,至2011年9月30日为止第三季度净利为2.1亿美元,较上年同期的1.14亿增加83.6%.[ID:nCH0083645]银河娱乐随後也公告,第三季度经调整EBITDA达18亿港元,按季增长62%,且为连续第十二个季度录得经调整EBITDA增长.[ID:nCH0083633].

"除非这个业绩是surprisingly good,增长都已经反应在股价中."邝民彬称.

新加坡安盛罗森堡资产管理的基金经理人Gerard Lee也表示,由于成长前景不确定,短期对博彩板块看法保留.但目前没有调整部位的计划.

上述两公司股价不约而同都在业绩公布後遭到一波下杀,跌幅最深时达到8、9%,收盘时才自低点拉回.永利澳门收在18.80港元,下跌3.89%;银娱收在14.14港元,跌5.48%.

**成长力道仍在**

由拉斯维加斯赌场大亨Steve Wynn转投资的永利澳门表示,三季度贵宾赌台的投注额按年增45%至314亿美元,赢额占营业额为2.95%,与公司预期的2.7-3.0%一致;中场台投注额为7.043亿美元,按年增16.4%;中场台赢额百分比为27.7%,预期范围为26-28%.

分析师表示,永利澳门三季度成绩虽不算太惊艳,但成长力道仍在.然而,今年五月甫于澳门新兴的路(乙+水)区推出新娱乐场的银河澳门,让永利澳门仍感受到竞争压力.

联昌国际(CIMB)发布报告指出,"随着路(乙+水)成为兵家必争之地,明年竞争将益发激烈.竞争对手的扩张,将抑制永利澳门的成长动能."

而摩根大通分析师Kevin Fong也指出,对手给多赌客更优惠的信用条件,以护卫市场占有率,让永利澳门的贵宾台成长受到影响.

但他表示,"这种情况以往也见过,只要市场回稳下来,永利澳门总是能够拉回来.我们并不特别担心."

**投行称股价过跌**

尽管股价相对疲软,但投行仍看好澳门博彩业前景,并认为近期博彩股的回档可能有些过度.

投资银行里昂证券上周发布报告称,初步数据显示,澳门10月博彩收入在大陆黄金周效应下可望再创新高,这显示博彩业强劲成长的基本面未变,且上周市场对于信贷紧缩的忧虑并不存在.[ID:nCH0082177]

该投行表示,10月1至9日澳门博彩收入估计有116.48亿澳门元,日平均收入为12.9亿澳门元,较9月的7.1亿成长逾八成;若馀下时间以9月单日收入计算,10月博彩收入估计将达272亿澳门元,超越8月时的历史高点记录247.69亿.

花旗也在报告中表示,以黄金周的收入来看,近期股价走跌应是过度反应.

永利澳门过去一个月来跌7.5%,银娱则是重挫了26.37%.

在满手现金的中国观光客加持下,澳门博彩收入已远远超过老牌赌城--拉斯维加斯.市场预估至2015年,澳门博彩业的年收入预计将达到500亿美元,比斯里兰卡、保加利亚和哥斯达黎加的国内生产总值(GDP)还要高.(完)

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--集体采写 方蕊; 审校 曾祥进

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