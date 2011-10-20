〔港股业绩〕中移动第三季净利升3.4%逊预期,增值业务成重要支撑(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 第三季净利仅升3.4%,逊预期

* 首三季ARPU持平于上半年水平

* 增值服务增长抵销话音业务下滑影响

* 3G用户净增数目已达全年目标九成

路透香港10月20日电---受市场竞争激烈及传统话音服务收入下滑影响,全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)第三季净利按年仅升3.4%,逊市场预期.

不过,增值业务特别是无线上网业务取得良好增长,抵销了部分影响,中移动首九个月的ARPU(每月每用户平均收入)仍能维持上半年70元人民币的水平.

"中移动首次提供无线上网业务流量数据,增长达六成,(相信)可以抵销市场竞争增加的影响."大和证券分析员Alan Kam表示.

他指出,中移动首三季的ARPU仍能维持上半年水平,而且公司期内的3G用户净增数目己达到全年目标2,500万户的九成,这些数据都相当正面.

中移动今年首九个月净利为919.78亿元人民币,按年升5.4%.根据路透计算,其7-9月录得净利为307亿元,去年同期约为297亿元.这较路透综合五位分析师平均预测的第三季净利322亿元逊色.

"尽管随着低使用量客户增加、'一人多卡'现象普及以及资费稳步调整,期内ARPU及每分钟使用量平均收入继续下降,但增值业务特别是无线上网业务的良好增长,促使ARPU及每分钟使用量平均收入的降幅进一步趋缓."中移动董事长王建宙在声明中称.

**9月底止用户总数逾6.33亿**

中国是全球移动电话用户最多的国家.三大移动电信商--中移动、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)之间的竞争激烈令各家企业的盈利增长放缓.

根据最新公布的数字,中移动于9月份移动用户数目净增588.9万户;截至9月底止移动用户总数增至6.3352亿户,其中4,316万户为第三代流动通讯(3G)终端用户.

中移动称,集团全力推动增值业务健康发展,首三季度无线上网业务流量按年增长143.1%;手机阅读、手机游戏、手机视频等业务已形成规模.

德意志银行周一发布研究报告,维持对中移动的"持有"评级,因短期内看不到有明显的业务催化剂,且该公司对现有用户的手机补贴将使其盈利承压.

"随着3G和移动数据业务呈爆发式增长,中移动的网络未来可能将愈发显得不够充分."报告称.与此同时,中国联通和中国电信正试图强化其移动数据体验,以与中国移动争夺客户.

三星证券、元大证券和星展唯高达亦在本周发布报告,对中移动的评级皆为"持有".

据汤森路透Thomson One Analytics数据显示,业绩发布前,29位分析师对中国移动的平均目标股价为68.4港元.

公布业绩前,中移动收低1.25%,报75.25港元;大盘恒生指数.HSI则挫1.78%. (完)

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