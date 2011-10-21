《香港报摘》--信报10月21日

* 头版头条:

--港府统计处今天公布9月通胀数字,市场预测的中位数为5.4%.正在访京的财政司司长曾俊华指出,内地视频价格和本港租金升势放缓,对本港通胀有正面作用.他估计,今年全年通胀率为5.5%,较政府早前预测的5.4%略高.同时,他对经济增长的情况不抱予厚望,预期第三季只有约4%,是两年新低.

* 其他:

--内地楼市调控仍持续,不少房企已表明放缓买地步伐,而目前土地储备逾亿平米的恒大地产(3333.HK)日前亦向投资者透露,明年将暂停买地,并将下调明年开工面积,冀节省资本开支至少50亿元人民币.

--壹传媒(0282.HK)发盈警,指截至今年9月底止,公司半年业绩将录得亏损,主要原因是集团台湾电视及多媒体业务的营运开支及发展成本增加.公司重申该等业务正处于首年运作阶段,尚未能为公司带来正面的盈利贡献.

--新股消息陆续有来,三只新股将于本月底同时争取闯关,当中包括新华人寿、中国有色矿业集团,以及内地餐饮连锁店金汉斯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.