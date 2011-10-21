《香港报摘》--信报10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--港府统计处今天公布9月通胀数字,市场预测的中位数为5.4%.正在访京的财政司司长曾俊华指出,内地视频价格和本港租金升势放缓,对本港通胀有正面作用.他估计,今年全年通胀率为5.5%,较政府早前预测的5.4%略高.同时,他对经济增长的情况不抱予厚望,预期第三季只有约4%,是两年新低.
* 其他:
--内地楼市调控仍持续,不少房企已表明放缓买地步伐,而目前土地储备逾亿平米的恒大地产(3333.HK)日前亦向投资者透露,明年将暂停买地,并将下调明年开工面积,冀节省资本开支至少50亿元人民币.
--壹传媒(0282.HK)发盈警,指截至今年9月底止,公司半年业绩将录得亏损,主要原因是集团台湾电视及多媒体业务的营运开支及发展成本增加.公司重申该等业务正处于首年运作阶段,尚未能为公司带来正面的盈利贡献.
--新股消息陆续有来,三只新股将于本月底同时争取闯关,当中包括新华人寿、中国有色矿业集团,以及内地餐饮连锁店金汉斯.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。