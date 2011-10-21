《香港报摘》--经济日报10月21日

* 要闻版头条:

--南昌站上盖项目以低价批出,西九龙二手屋苑即时冷对,奥运站及西九四小龙全线屋苑,昨录得零成交,个别小业主调低叫价3%-7%,惟准买家抱"执平货"心态还价逾10%,致双方拉锯.

* 其他:

--大市虽日升日跌,但仍有新股拟出台,市传从事电视机包装塑料的金宝宝拟于11月初路演,下月中挂牌,计划来港上市集资5,000-6,000万港元.

--中国动向(3818.HK)昨宣布,任职不到一年的桑德琳因个人原因辞任首席执行官,由主席陈义红接任,昨起生效.内地运动行业正值风雨飘摇之际,早前被视为救星的高层匆匆离去,无疑为行业前景再添阴霾.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.