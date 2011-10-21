《香港报摘》--经济日报10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--南昌站上盖项目以低价批出,西九龙二手屋苑即时冷对,奥运站及西九四小龙全线屋苑,昨录得零成交,个别小业主调低叫价3%-7%,惟准买家抱"执平货"心态还价逾10%,致双方拉锯.
* 其他:
--大市虽日升日跌,但仍有新股拟出台,市传从事电视机包装塑料的金宝宝拟于11月初路演,下月中挂牌,计划来港上市集资5,000-6,000万港元.
--中国动向(3818.HK)昨宣布,任职不到一年的桑德琳因个人原因辞任首席执行官,由主席陈义红接任,昨起生效.内地运动行业正值风雨飘摇之际,早前被视为救星的高层匆匆离去,无疑为行业前景再添阴霾.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。