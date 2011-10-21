《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7794港元HKD=)
美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.
道琼工业指数.DJI收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点;标准普尔500指数.SPX收高5.51点,或0.46%,报1,215.39点.Nasdaq指数.IXIC收挫5.42点,或0.21%,报2,598.62点.[ID:nCN1166144]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 166.420 -1.67 67100 12.946 1.30
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.270 -2.93 247367 3.507 -0.37
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.160 -1.25 269581 74.931 -0.42
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 33.710 -6.07 260185 17.483 -0.67
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.980 -2.18 93418 9.412 -0.41
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.430 -0.79 42514 7.113 -0.24
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.600 -0.44 546392 63.169 0.35
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.580 -0.76 48578 4.868 -1.45
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.400 -2.61 543975 15.092 -0.45
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.300 -0.13 105161 18.126 0.81
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.560 -0.54 20962 3.221 -0.29
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.300 0.38 6429 4.092 -0.44
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.170 1.00 3786 1.258 -50.48
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -3.44 13971 0.394 -1.59(完)
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。