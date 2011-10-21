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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月21日

路透香港10月21日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7794港元HKD=)

美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.

道琼工业指数.DJI收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点;标准普尔500指数.SPX收高5.51点,或0.46%,报1,215.39点.Nasdaq指数.IXIC收挫5.42点,或0.21%,报2,598.62点.[ID:nCN1166144]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 166.420 -1.67 67100 12.946 1.30

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.270 -2.93 247367 3.507 -0.37

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.160 -1.25 269581 74.931 -0.42

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 33.710 -6.07 260185 17.483 -0.67

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.980 -2.18 93418 9.412 -0.41

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.430 -0.79 42514 7.113 -0.24

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.600 -0.44 546392 63.169 0.35

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.580 -0.76 48578 4.868 -1.45

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.400 -2.61 543975 15.092 -0.45

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.300 -0.13 105161 18.126 0.81

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.560 -0.54 20962 3.221 -0.29

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.300 0.38 6429 4.092 -0.44

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.170 1.00 3786 1.258 -50.48

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -3.44 13971 0.394 -1.59(完)

--整理 陈敏

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