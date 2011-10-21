《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

* 明报

--富邦香港高级副总裁兼消费金融部主管谷祖明表示,今年业界资金紧绌压力有增无减,税贷息率亦有上调压力.(B05)

* 星岛日报

--投资推广署报告指,今年在港设分公司的外资企业数目创新高近7,000间,按年增逾半成,当中两成四企业更有扩充计画;但企业指本港住宅及写字楼价格高昂,不利营运.(A08)

--三一重工(600031.SS)副总裁黎中银表示,不愿就来港上市的时间表作出回应,仅指现时资金充裕,不排除未来遇到合适发展项目的时候,会考虑回港集资. (B05)

--香港交易所(0388.HK)与北京市中关村科技园区管理委员会签订意向书,以建立密切合作关系,共同推动中关村企业上市,借助香港的国际资本市场加快发展. (B06)

* 苹果日报

--财政司司长曾俊华表示,欧美随时拖垮香港出口表现,导致本港经济增长放缓.他预期,香港第三季本地生产总值(GDP)仅增长4%,全年亦只可达5%的预期下限.(B04)

--株洲南车时代(3898.HK)公布,第三季营业额只有11.1亿元人民币,按季倒退50.4%,纯利亦按季跌78.6%至9,950.7万元人民币.(B06)

* 东方日报

--中国儿童服装零售商--博士蛙(1698.HK)表示,明年春夏季订货会订货数量将录得40%至50%增长,同时确认主席锺政用预测2011年销售额达22亿元人民币,但并无预测2011年盈利为4.2亿元人民币.(B05)

--第一视频(0082.HK)宣布,与电子游戏"愤怒鸟"(Angry Birds)开发商芬兰ROVIO Entertainment结成战略合作夥伴.该公司企业融资部及投资者关系部总监李海表示,旗下手机游戏业务增长快,并有计划明年分拆该业务于境外上市.(B05)

* 文汇报

--中煤能源(1898.HK)宣布,收到山西省有关地方政府部门正式通知,旗下附属的东坡煤矿已通过安全检查,并已恢复生产.(B02)

--华润电力(0836.HK)公布,身兼母公司华润集团董事长的宋林辞任华润电力董事会主席、执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及战略发展委员会主席,全部职位由华润水泥(1313.HK)主席周俊卿接任.(B02)

* 大公报

--中国动向(3818.HK)宣布,Zerbib辞任首席执行官、执行董事兼执行委员会主席;集团并委任陈义红接替Zerbib担任首席执行官兼执行委员会主席;以及调任董事会副主席秦大中为首席运营官,均于周四(20日)生效.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.