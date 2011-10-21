〔港报财经评论〕美元後市视欧债方案--信报10月21日

一段短线投机客掌舵日子 /陆文

面对欧盟化解欧债危机在EFSF处理上争辩不休.加上有IMF在对希腊”放水”前亦要等待本月23日欧盟财长议会成果,这段日子市场在不同时段传出各异的谈判版本,无论有心人士的发放意图难测及真确性核实有困难,着实令资金入市有难度,在静观其变下,令全日港股成交下跌至528亿港元,而衍生工具活动有利作短线投机图利,甚至全日有404只主板公司有沽空达61.58亿港元,占成交金额11.66%,颇接近9月沽空,包括国寿(2628.HK)、中移动(0941.HK)与友邦(1299.HK).事实上,不少窝轮与牛熊证交投活跃,占大市成交36%,不少是配合陆续有季度业绩公布的股份,包括中移动公布首三季纯利升5.4%,至919.78亿元人民币.

不过,纯利率持续下跌,但9月净上升有较快增长.以目前中国内地正不断为解决影子银行共10万亿元人民币的融资金额涉及风险,亦对保险企业的资本及营运作监控,配合炒业绩等变数下,可为短线客提供不少炒上落机会,而相对的衍生工具更配合杠杆化投机,在这段内外均具大变空间下,投资者宜靠边站,暂由愿意承担风险的投机者掌舵.

一如近周预期,在周日会议前港股即市上落千点并不奇怪,而衍生工具在风暴前夕充分发挥其作用,要掌握个股短期走势,除了多参考相关沽空数据寻求启示外,亦可多留意近期部分大行对个别板块与个股的评价展望调整,当然要留意涉及季度业绩的预期,亦要观察一批早已低残及消化利淡因素的股份,如依然再被明显大幅调低目标价者,往往可视为终极一跌下的补淡仓行动将开展.事实上,最明显是近期大行唱淡水泥股,不排除稍後季度业绩偏淡,但不少股价已有明显调整,以阴谋论不妨作逆向部署,要留意是近期炒上落活跃的股份多是重磅中资股,部分亦是传统OPM股为首选,主要是过去大鳄早已在这批股份身上进行不少套戥及期权活动,在左右短期波动性较有把握.

跌市中部分有升幅而成交金额不低者有留意价值,昨天郑州华润燃气3928.HK股价急升46.73%,收报14.82港元,主要受华润燃气(1193.HK)以每股换取1.5股新的华润燃气或现金14.73港元提出私化,未知会否对其他燃气供应管道的股份带来刺激,当然华润集团旗下不时有合并注资私有化的重组活动,对喜欢寻找合并私有化的守株待兔一族是不错的寻宝对象.(B06)

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美元後市视欧债方案 /苏子

受到前晚联储局公布最新的褐皮书较前一次公布的显得更为悲观所影响,因此加深市场对美国经济前景的担忧,令市场避险情绪回升,美元得以止跌回升,收市时美汇指数更在日线图上呈现锤头的利好形态.不过,昨天美元却未能借助美汇指数此利好形态向上作出重大突破,美汇指数只是自上日的77.08收市价升至77.44高位,微破10天SMA的77.30阻力後便乏力再升,已自上述高位回落至76.90水平以下波动,令美元的短线走势变得波动难测.

而昨天美元乏力再升的原因,则与欧盟公布EFSF指导文件显示,EFSF将在二级市场上购买国债,而德国等国在EFSF提供贷款、预防性措施上取得一致的利好消息有关.从昨天欧洲市美元可以很快便扭转前晚及昨天亚洲市的强势来看,市场似乎已对炒作欧债危机开始有点麻木了,故只要有任何消息令市场相信欧债危机有望得到真正解决的话,美元便即时会面对较严峻的沽售压力.倘若欧债危机问题真的可以在短期内成功取得令市场认同的解决方案,相信美元在失去避险资金支持下,市场的炒作焦点必定落在目前美国的恶劣经济前景问题上,美元难免遭到大举抛售,从而令欧罗及其他非美元货币大幅上升,其中欧罗兑美元料会成功突破50天SMA阻力、9月15日的1.3937高位、1.40心理关口及200天SMA的1.4085阻力,从而正式摆脱自8月底开始的大弱势.

留意欧罗兑美元自9月上旬开始,在日线图上正组织一个利好後市的头肩底形态,如汇价稍後在突破50天SMA阻力後可以迅即升越9月15日的1.3937高位,而破位後可以有三个交易天企稳之上波动及收市,由于届时汇价已可以确认突破上述头肩底形态的颈线阻力,故按量度目标,料後市欧罗兑美元可以上试至6月7日的1.4696高位甚至20周保历加通道的顶部阻力.(B08)