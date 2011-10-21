〔港报社评〕衍生工具交易喧宾夺主宜寓禁于徵--信报10月21日

生意淡薄,不如赌博.引证于近期港股的表现,衍生产品市场异常畅旺,每日成交金额高达200馀亿港元,占大市成交金额30-40%以上,无疑是当前经济现实最贴切的写照.

由于股票尤其是二、三、四线股交投淡静,且近期遭基金大户洗仓沽空套利,散户不单损失惨重,走避不及,更令资金受困,即使蓝筹股以及中资国企股,情况也没有两样,对普罗投资者而言,与其再跟随传统智慧按照所谓价值投资法趁低吸纳优质股票,倒不如以小博大,以少量资金购入衍生产品,盼望一击即中,即时获利.说实话,根本就是赌博,与买大细实际没有分别.

由于流入市场的街货不多,加上牛熊证占大市成交金额愈来愈多,利润不及包含期权金的窝轮,而买卖窝轮,又集中在引伸波幅较低的恒指窝轮上,轮证发行商的收入已大不如前,所以不少发行商索性不买入或沽出有关股票对冲,直接和散户对赌,因此市场波幅更大、风险更高.

其实,股市是实体经济的缩影.大市由投机赌博多于对冲风险的衍生工具交易主导,反映现实生意难做,最赚钱的生意如非高利贷,也是投机买卖,人人但求搵快钱,不惜不务正业.

目前轮证成交畅旺、喧宾夺主的趋势,已经严重戕害正常的经纪业务.根据日前港交所发表的经纪市占率报告,成交排名第65位以下的300多家小型经纪行,九月份的市占率只有9.5%,为过去三年来最低的水平,而C组经纪的市场份额,也较去年大跌3.7%,不足10%,反映中小型经纪行的经营愈来愈困难.近期不少证券行已经削价竞争,以极低佣金招徕顾客,又以大幅孖展吸引散户即日炒卖,行业的风险愈来愈高,不排除随时出现证券行倒闭的可能.

以衍生产品总成交金额去年已晋升世界冠军沾沾自喜的香港特区政府、香港监管机构和香港交易所,应该正视问题,及早筹谋应对策略,甚至应该认真考虑寓禁于徵,向轮证交易徵收印花税,遏止轮证炒风之同时,也可增加库房的收入.(A02)