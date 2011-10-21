〔港报社评〕东江水可加价,水费不应加--文汇报10月21日

香港特区政府建议与广东省签订2012至2014年东江水供水协定,三年共支付112.4亿多港元费用,每年加幅约2亿多元即约5.8%.香港发展局表示,水价提升是考虑营运成本,包括人民币汇价及粤港物价指数,认为加幅合理.事实上,东江水的加价安排,不能影响东江水“挺港”性质.粤港两地政府应加强合作,继续为香港提供充足稳定的水源.同时,在香港通胀持续上升对民生构成压力的情况下,东江水加价,应由公帑负担,不可增加市民水费.

现行东江水供水协议将于2011年年底期满,新协议将确保2012至2014年三年期内供水的可靠程度达99%.负责供应东江水的公司表示,营运成本近几年持续上升,包括公司在2000年投入40亿元人民币进行改善河道工程,以及人民币升值和通胀上升.在此情况下,香港特区政府建议下一个供水协议每年加幅约2亿多元,是实事求是的建议.东江水是否加价或加幅多少,由粤港两地政府决定,相信两地政府会根据东江水的”挺港”性质和营运成本持续上升,妥善处理加价问题.

据悉,香港特区政府将在将军澳兴建海水化淡厂,初期年产量为5,000万立方米,占每年用量约5%,运作成熟後可增产至9,000万立方米,占每年用量10%.据估算,海水化淡每立方米成本约12港元,购买东江水成本则只有约七港元.显然,海水化淡成本很高.香港需吸取过去搞海水化淡失败的教训,认真研究重新兴建海水化淡厂的可行性尤其是成本效益.除非海水化淡的成本大幅降低,水价与东江水接近,才可考虑采用.否则,不可轻言启动海水化淡工程.(A08)