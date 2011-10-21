〔港报社评〕不合理用水应加费规划推动全民节水--明报10月21日

未来3年,供应香港东江水的水价每年递增约2亿港元,香港政府随即表明无计划增加水费,所以水价虽增,市民用水支出不加.表面上,好像香港政府体恤市民,不过,由公帑支付,实际上仍然由纳税人分摊.更值得关注的是,香港得到中国政府关顾,用水不缺,而且费用廉宜,导致市民耗水近乎挥霍浪费.全球水资源日益枯竭,香港政府对合理用水应维持较低水费,但对超出某个数量的用水,则应徵收较贵的水费,减少浪费,使香港在珍惜水资源方面,尽一己责任.

就全球范围而言,随着科技进步,海水化淡成本下降,许多国家都投入资源,开发海水化淡.但是在开拓来源的同时,政府应该仿效新加坡推动节约用水.新加坡与香港一样水源不足,由于水资源关乎国家存亡绝续,新加坡政府以长远战略角度,制订开拓和最有效使用水资源的政策措施.新加坡政府对此并不满足,仍在努力推动节水运动,给国民订出目标,包括名为”10%挑战”的运动,要每名国民致力每日节水一成,争取人均用水量每日减至140 公升,比现在再减15 公升.

香港得到国家关顾,没有断水後顾之忧,但是大手大脚、近乎浪费的用水方式,是不负责任做法.香港政府应该双管齐下,推动节约用水:一是厉行用者自付原则,对不合理用水加徵收费.二是推行长期节约用水,订定指标,例如10年内,要把香港人每日人均用水量减少10%至15%等,以显示港人对全球水资源枯竭的积极回应.对此,期望下任香港特首参选人纳入长期规划其中一个章节.(A04)