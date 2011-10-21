〔港报社评〕房策转地价跌,上车盘价回正轨--经济日报10月21日

西铁南昌站上盖招标项目以低价批出,前天以楼面尺价仅4,500多港元被投得,较去年中流标时地价低逾30%.是次招标结果虽反映经济前景忧虑,但更多凸显的是香港政府决意增中小单位供应的影响,上车盘价很可能逐步回至较合理水平.

是个项目地价大跌的部分原因,无疑是美欧经济危机冲击香港经济,香港财政司司长曾俊华昨便指,香港第三季经济增长因此将低于5%,明年增长会较今年差.经济前景转差,楼市整体自然添压.可是此项目地价大跌还有两个更重要因素.其一,房屋措施正逐步落实,包括楼宇发水限制在10%、未来售楼很可能只能用实用面积,此在在影响发展商利润,故即使楼市气氛与去年中一样,他们对土地的出价相信亦会打折扣.其二,更关键是此项目招标加入”限尺”条款,大部分面积不能兴建价格更高、利润更厚的豪宅大单位,发展商投标自然将价就货.惟不能忽略的是,此中更反映香港政府房策转变.

香港政府去年中因投标价不理想而重新招标,现时发展商出价较当时低逾30%,香港政府却批出项目,反映香港政府决意要尽快推出兴建中小型单位的土地,只要地价不算过低便可.要尽快增加兴建中小型单位土地的方向,并不只本届香港政府如此,现时两名热门香港特首候选人,不论唐英年抑或梁振英,都表明要增加土地供应,不论公屋、居屋抑或私楼,以纾市民蜗居怨气,尤其难上车的问题.

可以预期,未来数年土地供应尤其兴建中小型单位的土地,应会稳定增长,不会再像过去数年般出现明显断层,发展商正可能有此预期,未来兴建中小型单位不再豪宅化,并采货如轮转、薄利多销手段,故对土地出价极为审慎,此将令未来中小型单位售价回到更贴近市民负担能力的水平.经济前景不明朗,整体楼市将难免受压,楼价有向下趋势,惟中小型单位更受房屋政策转向影响,在供应日渐增加下,中小型单位楼价将逐步符合市民上车的期望.(A04)