〔港报财经评论〕应对消息市,耳不听为清--经济日报10月21日

应对消息市, 耳不听为清 /林瑞芬

欧盟峰会召开愈来愈近,每天都有欧盟官员出来向市场”吹风”,应该属各方谈判技巧之一,但大户正好利用市场对消息或预期之落差,制造波幅.先是周一有传言称欧元区计划将EFSF规模扩大至2万亿欧元,继而修正是1万亿以上,再後来,法国总统萨尔科齐向国会议员表示,法德在多个问题仍有分歧,法国坚持希腊削债规模应维持在大约20%,而德国就主张50%-60%.两国对欧洲金融稳定基金杠杆化,亦未有共识.希腊两大工会组织全国性大罢工,罢工经济又自然不好,恶性循环,市场又会指最终希腊都无能力还款本金甚至乎利息.因此,悲观一派仍可以黑暗仍在为由,续看淡.

回看现实,从中信建投一份报告指出,主权债务危机的根源是在于经济发展战略或经济、社会管理体制,而战略与体制性的调整是一个长期和高度复杂的问题,没有一蹴而就、一劳永逸的解决方案.拉美债务危机绵延数十年的历史经验表明,欧债危机同样将是一场持久战.一系列的救援方案只能在不同阶段解燃眉之急,而并非治本的良策.由此可见,目前燃眉之急的是市场对欧洲银行乏信心,怕希债减值大银行资本不够,对症下药之策是要看欧洲金融稳定基金规模会否扩大,若扩大,又是多少.

外部救援治标之外,先由欧洲自身发展治本.欧盟委员会主席巴罗佐最新宣布,欧盟将于2020年前推出500亿欧元基建发展计划,属治本之策.据计划将用于跨境交通、能源及宽频项目,有320亿欧元用作兴建交通建设,包括把现有的1.5万公里铁路升级至高速铁路,以及延长现有道路至港口及机场等.计划并将拨出90亿欧元用作兴建能源网、输油管及宽频网络等,以刺激欧洲经济增长及就业,估计约占欧盟年度国内生产总值0.4%.目前市场无疑聚焦欧盟峰会,但都有几则利好消息,如巴西央行周四决定将其基准利率下调至11.5%,这是该行年内的第二次降息50个基点,新兴市场放下通胀疑虑开始放宽银根.中国央行在例行公开市场操作中,将3年期央票参考收益率由3.97%下调至3.96%,这是自8月中旬以来3年期央票参考收益率首次下降,或暗示中国政府已开始放松货币环境以刺激经济.内银股相对企稳,昨回吐压力见有限,或消息已在暗中发酵.(012)

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息率料逾4厘, 中移动够吸引 /余少文

中国内地股市急挫,国企指数死守9,000点,大市继续受衍生工具活动拖着走.指数重磅股之一中国移动(0941.HK)也会受到影响,惟其未来盈利料可保持平稳下,日後息率可超过4厘,股价愈跌愈吸引.国企指数昨日裂口下跌110点後,沿途走低,午後下跌403点低见9,045点才反弹,全日跌252点或2.7%,收9,196点,成交额121亿港元,仍有12%主板H股逆市上升.但保险股则成为重灾区,跌幅介乎3%-10%不等.而红筹指数跌83点或2.4%,收3,436点,成交额37亿港元.其实,人民银行刚公布的3年期央票息率竟然下跌1个基点,由3.97%降至3.96%.尽管1年期和3月期央票息率没有变化,但显示中国内地加息周期应该结束.只是市场在年中已预期中国暂停紧缩货币政策,下半年不会加息以及上调存款准备金率,故在缺乏实际惊喜下,A股不升反跌.

由于中国仍未放松货币政策,也令中国内地社会融资规模和新增贷款下降,数字显示今年首三季社会融资规模为9.8万亿元人民币,粗略计算下第三季只有2.04万亿元人民币,较去年同期下跌30%,也较第二季减少43%.始终认为中国是调控过龙,领导人也曾提及社会融资规模要保持合理,故市场多预期今年或略低于去年的14.27万亿元人民币,但见首三季数字,似乎今年只有约12万亿至13万亿元人民币而已,要等中国放松货币政策,才有望增加社会融资规模和提升市场流动性.

在中国内地流动性不足,现金充裕的中资股近期颇受股民欢迎,粤海投资(0270.HK)昨日逆市上升,中移动股价相对硬净.而中移动昨日公布首三季业绩,录得盈利919.78亿元人民币,按年增长5%,营运收入升9%至3,838亿元人民币,但以季度计算,第三季只赚306亿元人民币,较去年同期只升3%,又较第二季下跌11%,较去年第三季按季下跌8%有所扩大,表现确实令人失望.在中移动今年首季业绩後,曾预期中移动今年盈利可达1,280亿元人民币,其间并没有作任何修订,即第四季要赚360亿元人民币才能达标.若然按近年第四季是最赚钱的一季来看,预测仍有机会准确,否则又要跌眼镜.而彭博综合证券商预测数字,料中移动今年赚125亿元人民币,明年赚128亿元人民币,每股盈利分别为6.2元人民币和6.4元人民币,预测PE不足10倍,以派息比率44%计算,预测息率分别为4.4厘和4.6厘,维持其公用股身份.(010)