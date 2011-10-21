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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 09:42 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.28%,百丽国际跳涨

路透香港10月21日电---香港股市周五开盘上扬,受中国鞋履制造商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)上涨带动,但涨幅料将受限,因投资者观望本周末旨在寻求欧债危机解决方案的欧元区峰会.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.28%,报18,034.20点.恒生国企指数.HSCE开高0.19%,报9,214.41点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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