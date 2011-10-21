〔香港股市〕恒生指数开盘升0.28%,百丽国际跳涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月21日电---香港股市周五开盘上扬,受中国鞋履制造商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)上涨带动,但涨幅料将受限,因投资者观望本周末旨在寻求欧债危机解决方案的欧元区峰会.
指标恒生指数.HSI开盘上涨0.28%,报18,034.20点.恒生国企指数.HSCE开高0.19%,报9,214.41点.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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