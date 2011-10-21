〔香港个股〕中信资源称出售Macarthur料可获3.98亿澳元收益,股价劲扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---中信集团旗下的中信资源(1205.HK)周五表示,出售在澳洲Macarthur CoalMCC.AX持股,料可获得约3.98亿澳元(4.06亿美元)的一次性收益.该股股价一早即大幅扬升.
本地时间上午9:48时,中信资源扬升15.66%,报0.96港元,过去一个月来跌23.57%;大市恒生指数.HSI则微涨0.09%.
中信资源在联交所发布公告称,该收益料可在2011年12月31日止的财年利润表里认列,但未计入税项影响和相关开支.出售所获资金将用以集团的一般营运以及未来投资.
中信资源中期净利为3.93亿港元,较去年同期的1.68亿港元大增1.3倍,主要得益于石油和煤的售价上升以及减持澳洲Codrilla项目权益所得收益;每股基本盈利6.17港仙,不派发中期股息.[ID:nCH0076693](完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。