〔香港个股〕中信资源称出售Macarthur料可获3.98亿澳元收益,股价劲扬

路透香港10月21日电---中信集团旗下的中信资源(1205.HK)周五表示,出售在澳洲Macarthur CoalMCC.AX持股,料可获得约3.98亿澳元(4.06亿美元)的一次性收益.该股股价一早即大幅扬升.

本地时间上午9:48时,中信资源扬升15.66%,报0.96港元,过去一个月来跌23.57%;大市恒生指数.HSI则微涨0.09%.

中信资源在联交所发布公告称,该收益料可在2011年12月31日止的财年利润表里认列,但未计入税项影响和相关开支.出售所获资金将用以集团的一般营运以及未来投资.

中信资源中期净利为3.93亿港元,较去年同期的1.68亿港元大增1.3倍,主要得益于石油和煤的售价上升以及减持澳洲Codrilla项目权益所得收益;每股基本盈利6.17港仙,不派发中期股息.[ID:nCH0076693](完)

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