〔香港个股〕首创置业斥资16亿元人民币购山东四个住宅项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)宣布,拟通过股权转让方式以16.03亿元人民币收购阳光新业地产(000608.SZ)位于山东胶东半岛的四个项目.
公司的声明称,将收购的四个住宅项目,包括位于青岛的公园一号项目、杨埠寨项目、香蜜湖项目以及位于烟台的阳光首院,总建筑面积约为75.42万平方米.
首创置业表示,公司今年上半年取得青岛城阳区民航路项目,首次进入山东市场,并将以胶东半岛作为重点发展区域.是次收购将进一步完善其于胶东半岛地区的战略布局,进一步强化市场占有率.
首创置业周五早盘初段持平于1.55港元,过去一个月下滑近18%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。