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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:14 BJT

〔香港个股〕首创置业斥资16亿元人民币购山东四个住宅项目

路透香港10月21日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)宣布,拟通过股权转让方式以16.03亿元人民币收购阳光新业地产(000608.SZ)位于山东胶东半岛的四个项目.

公司的声明称,将收购的四个住宅项目,包括位于青岛的公园一号项目、杨埠寨项目、香蜜湖项目以及位于烟台的阳光首院,总建筑面积约为75.42万平方米.

首创置业表示,公司今年上半年取得青岛城阳区民航路项目,首次进入山东市场,并将以胶东半岛作为重点发展区域.是次收购将进一步完善其于胶东半岛地区的战略布局,进一步强化市场占有率.

首创置业周五早盘初段持平于1.55港元,过去一个月下滑近18%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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