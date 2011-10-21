〔香港个股〕粤港供水协议商定每年加价5.8%,粤海投资早盘股价曾升逾4%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---香港政府与广东省政府就新一份供港东江水协议完成磋商,于2012-14年间东江水价将每年加价5.8%.负责供港东江水的粤海投资(0270.HK)周五早盘股价最多曾升4.3%.
通过附属公司广东粤港供水有限公司提供东江水的粤海投资在声明中称,相信水价的任何增幅都会对其收入带来正面影响,惟需待2012年至2014年之香港供水协议的全部条款最终确定後,方可作出评估.
广东省政府背景的粤海投资早盘曾高见4.85港元,涨4.3%.香港时间10:22升幅收窄至3.44%.恒生指数.HSI升0.38%.过去一个月,粤投累计涨幅为13.5%.
根据建议,2012-14年香港向广东每年购水费用分别为35.387亿港元、37.433亿港元及39.5934亿港元,今年为33.44亿港元;维持每年供水量为11亿立方米,以及水质要求.香港政府预计今年底与广东省政府签订有关供水协议.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。