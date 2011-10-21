〔香港个股〕粤港供水协议商定每年加价5.8%,粤海投资早盘股价曾升逾4%

路透香港10月21日电---香港政府与广东省政府就新一份供港东江水协议完成磋商,于2012-14年间东江水价将每年加价5.8%.负责供港东江水的粤海投资(0270.HK)周五早盘股价最多曾升4.3%.

通过附属公司广东粤港供水有限公司提供东江水的粤海投资在声明中称,相信水价的任何增幅都会对其收入带来正面影响,惟需待2012年至2014年之香港供水协议的全部条款最终确定後,方可作出评估.

广东省政府背景的粤海投资早盘曾高见4.85港元,涨4.3%.香港时间10:22升幅收窄至3.44%.恒生指数.HSI升0.38%.过去一个月,粤投累计涨幅为13.5%.

根据建议,2012-14年香港向广东每年购水费用分别为35.387亿港元、37.433亿港元及39.5934亿港元,今年为33.44亿港元;维持每年供水量为11亿立方米,以及水质要求.香港政府预计今年底与广东省政府签订有关供水协议.(完)

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