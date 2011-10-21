《离岸人民币综述》点心债重获投资者芳心,政策支持提供新契机

路透香港10月21日电---香港离岸人民币债券市场在经过一轮猛烈抛售後,本周有企稳回升迹象,海外投资者亦开始回归这一颇具吸引力的市场.

政策方面,中国政府正式宣布人民币外商直接投资(FDI)业务启航,为点心债发行人解决了资金回流的後顾之忧;而宝钢集团成为首家获准在港发行人民币债券的境内企业,预示着未来更多内地企业将进入这一离岸市场,点心债市场迈入新的发展阶段.

标普发布报告称,中国内地过去一年的货币和信贷紧缩,已经令相当数量的借款人进入点心债市场.从这种意义上说,点心债市场已成为内地贷款市场的一个替代.

中国石油本周发行的30亿元人民币债券受到投资者热烈追捧,来自93个投资者的申购额接近募资额的三倍.一位欧资银行驻香港交易员指,该笔两年和三年期债券周四上午在99.875/100.25和100.125/100.50水平交易.

本周中银香港人民币离岸债券指数略有走升,最新报94.8.中信证券的报告指出,从收益率来看,已经有多只债券赶上或超过相同发行人在国内的类似债券,在估值上已具有一定吸引力.

该券商认为,目前国内外环境对离岸人民币债券市场较为有利,近期将会企稳回升.建议以配置为主的机构投资者逢低吸纳,配置海航、晨鸣等资质优良、收益率较高的债券.

汇市方面,本周美元/人民币海外无本金交割(NDF)CNYNDFOR=高位盘整,波动幅度在300个点子以内,受欧洲债务问题迟迟未能解决影响;离岸人民币即期CNH=D3和在岸即期CNY=CFXS保持在约500个点子,较上周略有收窄.

除了现有的人民币债券、基金和股票产品,离岸人民币资产池又添新军--人民币公斤条黄金.香港金银业贸易场周一起推出该产品交易,并冀望在未来六个月该产品令贸易场的每日交投量增长30%.

香港金银业贸易场理事长张德熙日前在接受路透专访时指出,目前黄金仍是资产避险天堂,因为国际美元还处于贬值通道,而欧元区也遇到了问题."我认为黄金市场仍处于牛市,正在当前水平上构建一个坚实的基础,随後可能创出新高",他说.

金价周五在亚洲市场持稳,在本周欧盟峰会召开前,欧洲出台债务危机解决方案仍存不确定性.现货金XAU=最新报每盎司1,618.31美元,周度跌幅可能达到3.6%,为近一个月来最大周跌幅.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,355.0 57

2. 渣打 17,086.3 38

3. 中国银行 8,448.3 14

4. 德意志银行 8,117.6 14

5. 苏格兰皇家银行 7,994.2 21

**本周市场动态**

--香港金管局周一于西班牙马德里举行"人民币贸易与投资的新时代"研讨会,为今年金管局推广香港离岸人民币业务中心的第四场海外路演.金管局称,今年首8个月,经香港银行办理的人民币贸易结算交易突破10,000亿元,今年首9个月点心债发行量为854亿元.

--中国政府正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,境外企业和经济组织或个人可直接向银行申请办理人民币结算业务,包括用于新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款.

--中国石油天然气集团公司已为其30亿元人民币债券(点心债)定价,两年期和三年期息率分别为2.6%和3%;国开行香港分行为其6亿元人民币存款证定价,息率为3.3%,该笔存款证的期限为较为罕见的九年期.

--中国国家发展和改革委员会周四称,已批复同意宝钢集团有限公司赴香港发行65亿元人民币债券,这是境内企业首次获批赴港发行人民币债券.(完)

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