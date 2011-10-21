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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:43 BJT

〔香港经济〕9月提交破产呈请书数目按月减少19%,按年亦跌一成

路透香港10月21日电---香港破产管理署周五公布数据指出,9月份提交破产呈请书的数目为632宗,按月减少19%,按年则减少一成.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,今年首九个月提交破产呈请书的宗数累计为6,142宗,按年减少约14%.

首九个月发出接管/破产令的数目为6,094宗,较去年同期下跌15.7%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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