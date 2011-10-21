〔香港经济〕9月提交破产呈请书数目按月减少19%,按年亦跌一成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---香港破产管理署周五公布数据指出,9月份提交破产呈请书的数目为632宗,按月减少19%,按年则减少一成.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,今年首九个月提交破产呈请书的宗数累计为6,142宗,按年减少约14%.
首九个月发出接管/破产令的数目为6,094宗,较去年同期下跌15.7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。