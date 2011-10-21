《科技产业焦点》全球科技大厂争往亚洲"觅新枝"

* 全球科技大厂殚精竭虑挖掘亚洲消费潜力

* 18亿手机用户:中印是亚洲重镇

* 面临知识产权和监管风险

记者 黄运涛

路透香港10月21日电---包括苹果、三星、HTC和微软在内的全球科技大厂正在为新兴市场的份额明争暗斗,第一战场就在亚洲,此举不仅着眼于短期的商业利益,也有长期的策略考量:亚洲拥有约占全球2/3的人口,有巨大的首次购机、换机和数字商品的消费需求.

本周三,谷歌(GOOG.O)和三星(005930.KS)搭载最新版Android操作系统的Galaxy Nexus智能手机终于揭开面纱,但发布地点没有如外界先前预料的那样定于美国,而是选在了香港.当日,多位高管轮番上台,卖力地推销这款据称是针对高端用户的产品.

"我们希望亚洲成为这款手机的主要市场之一."专程从美国赶来的三星新闻发言人Kim Titus对记者表示,Galaxy Nexus将从11月份开始首先在欧美和亚洲上市.

会场上座无虚席,好奇的参会者将走廊挤得水泄不通.而为了能超越苹果(AAPL.O),三星使出浑身解数.Galaxy系列的智能手机和平板电脑被视为针对苹果划时代的iPhone和iPad的主要竞争产品.

"这款手机将是年末假日季节我们的战略性产品,而苹果的iPhone 4S最近也才刚刚上市."三星总裁兼移动通信部门负责人JK ShinJK Shin说.

三星只是近年来开始殚精竭力挖掘亚洲消费潜力的大公司之一.

中国目前有逾9亿手机用户,是全球最大的移动电话市场,若加上印度,共计约18亿移动电话用户,但使用智能手机的人群不足10%.

**硝烟正弥漫**

本周,来自谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)、索尼(6758.T)和宏达电(HTC)等大公司的重量级人物齐聚香港,参加首次在这里举办的"数字领袖论坛"(All Things Digital).其间,他们都不约而同地谈到了亚洲对公司业务的重要性.

微软在论坛上展示了拥有新界面版本的Windows手机,这个界面是为了在亚洲市场进行大规模推广而量身打造,功能之一是配有中文键盘.

微软Windows Phone部门总裁Andrew Lees在论坛间歇接受路透专访时称,计划于2012年在中国发布基于Windows Mango系统(即Windows Phone7.5)的智能手机.[ID:nCH0083617]

当被问到是否会与联想集团(0992.HK)或者华为[HWT.UL]寻求结盟时,Andrew Lees称:"类似的合作将会是一个顺理成章的延伸."事实上,他到香港的前一站便是北京,到访目的是寻找更多的中国厂商合作,但他没有透露行程细节.

微软与苹果和谷歌在智能手机操作系统领域展开竞争,但目前市场份额仍远落後于对手.不过在中国占有较高市场份额的诺基亚NOK1V.HE已宣布转而与微软合作.中国手机出货量大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)也计划发布搭载Windows系统的手机.

此外,正苦于重振线上广告业务的雅虎亦不敢小觑亚洲.雅虎联合创始人及前执行长杨致远强调,对雅虎而言,亚洲是一个"非常重要且正在持续增长"的消费市场.

该公司亚太区高级副总裁邹开莲补充说,未来三年,东南亚和印度将会增加1亿网络用户,他们大多将通过价格50美元一部的普通功能手机上网,而非智能手机.

邹开莲并表示,雅虎已和一些芯片厂商和手机生产商结成了夥伴关系,亚洲不少国家的本土生产商都希望和雅虎这样的全球品牌合作."印度、印尼和中国的生产商那里都有相当不错的反馈."她说.

**有甜头,亦有风险**

即使如此,一些公司已经从亚洲迅速膨胀的消费能力中尝到甜头了.

苹果公司的最新财报显示,中国已成为其美国本土之外的最大市场,在第四财季为苹果贡献了45亿美元收入,同比增长270%,在苹果总收入中的占比达到16%.苹果目前在中国有六家专卖店,包括上个月才刚刚在上海和香港新开张的两家店.

但是,在包括中国在内的亚洲市场开展业务,大型科技公司不得不面临知识产权被侵犯以及监管政策模糊的风险.此前,在中国昆明发现的"仿真"苹果店引发国际社会的广泛关注.

在邹开莲看来,在中国进行创新的难度很高,因为愿意尝试创新并承担风险的行为很少."更常见的是,中国从西方拿到一个点子.然後迅速行动,加工成另外一个东西."

不过,杨致远认为,现阶段对中国苛求过多为时过早."中国会有创新吗?答案是肯定的,但与矽谷的创业环境相比,中国还赶不上美国......拿中国的创新和乔布斯比是不公平的.即使在美国,乔布斯也是个例."他说.

欧美也一直在敦促中国加大知识产权保护,打击假冒伪劣行为.

无论如何,上述这些公司仍值得庆幸,至少他们还有机会在中国这个亚洲最大的市场一试拳脚,而像Facebook,Youtube,Twitter只能在"长城"之外徘徊.

"有很多中国用户对使用Twitter感兴趣,但我们没有在中国开展业务的机会,对此我们无法改变."Twitter创始人多尔西(Jack Dorsey)说.

--审校 丁淑琴