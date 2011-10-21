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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 14:26 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金扭转连11周资金流出态势--花旗

路透香港10月21日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金在连续11周录得资金流出之後,录得6.65亿美元轻微流入.

报告称,资金流入主要在ETF(交易所交易基金)方面,主动管理的非ETF继续录得流出,尽管速度放缓.

报告并称,所有单个的地区基金继续录得流出,但速度较上周放缓.从占资产管理总值比重来看,CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)基金录得最大单周流出.

此外,在亚洲除日本外,地区基金录得资金流入,但大多单个的国家基金仍遭遇赎回.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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