〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金扭转连11周资金流出态势--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金在连续11周录得资金流出之後,录得6.65亿美元轻微流入.
报告称,资金流入主要在ETF(交易所交易基金)方面,主动管理的非ETF继续录得流出,尽管速度放缓.
报告并称,所有单个的地区基金继续录得流出,但速度较上周放缓.从占资产管理总值比重来看,CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)基金录得最大单周流出.
此外,在亚洲除日本外,地区基金录得资金流入,但大多单个的国家基金仍遭遇赎回.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。