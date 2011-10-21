〔香港数据〕9月综合CPI同比上涨5.8%,通胀短期内或继续攀升

路透香港10月21日电---香港统计处周五公布,9月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.8%,涨幅较8月的5.7%略高.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,9月基本通胀率为6.4%,略高于8月的6.3%,主要是由于私人房屋租金升幅扩大所致.

政府发言人在新闻稿中表示,9月份的基本通胀率较上个月轻微上升,是由于食品通胀在过去一年几乎没有间断地走高後稍为放缓;另一方面,私人房屋租金升幅扩大,显示私人房屋新订租约租金的上升正继续反映到通胀率上.

发言人续指,由于较早前国际食品价格和市场租金急升的滞後影响会继续反映到消费物价上,通胀可能会在短期内进一步攀升,然後才见顶.政府会继续密切留意本地通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

(单位:%) 2011年9月 2011年8月 2010年9月

综合消费物价指数 +5.8 +5.7 +2.6

甲类消费物价指数 +5.2 +5.4 +3.2

乙类消费物价指数 +6.0 +5.8 +2.5

丙类消费物价指数 +6.3 +6.0 +2.0

基本通胀率 +6.4 +6.3 +2.2(完)

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