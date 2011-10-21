更正:〔香港股市〕恒指收升0.24%,成交量创2009年3月以来最低

(更正:因英文原文有误,内文第四段费波纳奇回档点位置改为"17,833",非"18,022".)

路透香港10月21日电---香港股市周五缓步攀升,其中公用事业股走强.但是本周则为三周来首次下跌.成交量跌至八个半月以来最低.显示投资人审慎等待欧盟周末峰会传出解决债务危机的迹象.

恒生指数.HSI今日收涨0.24%至18,025.72点,但本周下跌2.57%.恒生国企指数.HSCE收涨0.25%至9,219.73点,本周收低3.81%.

沪综指.SSEC收低0.6%至2,317.28点,是2009年4月以来最低水平.沪综指本周下跌4.69%,回吐上周涨幅.

周五的上涨使恒指恰好略高于17,833点,此处是2008年低点至2010年高点升势的50%费波纳奇回档点.

与大宗商品相关的股票扩大跌势,特别是那些对中国成长放缓敏感的股票,本周不是大涨就是大跌,成为放空的主要标的.(完)