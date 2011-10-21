《综述》中国再生金属业今年产量增速大降,有望获得政府专项税收优惠

* 中国今年再生金属产量料达800万吨,增速大幅下滑

* 受益中国对金属需求旺盛,再生金属业长期仍看好

* 再生金属企业上市热情高涨引发关注

* 政府正研究出台该领域专项税收优惠政策

作者 苏丹/李文科

路透北京10月21日电---中国持续紧缩的调控政策正打击再生金属行业发展,其今年产量同比增速较去年可能大幅下滑近20个百分点;为缓解企业当前面临的经营压力,其有望获得政府提供的专项税收优惠.

中国有色金属协会再生金属分会秘书长王吉位周五透露,政府正研究对再生金属行业实行定向放松,为该行业提供专项税收优惠.而相关企业亦仍看好该行业的高成长性,目前约有十家再生金属企业都具备上市意向,以为进一步发展"添薪加柴".

"(税收压力)今年也引起了国务院高层的重视,可能最近会有一些税收政策的出台."他称,企业有减税的愿望,政府也关注到了这个问题.

再生金属协会提供的数据称,受市场价格剧烈波动、劳动力成本上涨等因素影响,今年中国再生金属产品产量将达到800万吨,比去年增长3%.这一增速较去年的22.4%大幅缩水.

不过,该协会也表示,再生金属业目前遭遇的困境应该只是暂时的,考虑到中国对有色金属等大宗商品的巨大需求,其前景仍然相当乐观.

"中国再生铜下面五年会发展很厉害,这也符合我们节省能源这个趋势."中国国际金融有限公司研究部董事总经理孔庆影称.

今年1月,工信部、科技部和财政部联合发布了"再生有色金属产业发展推进计划",提出到2015年,中国主要再生有色金属产量达到1,200万吨,其中再生铜、再生铝、再生铅占当年铜、铝、铅产量的比例分别达到40%、30%、40%左右.

中国人均资源匮乏,政府亦致力于大力发展再生金属产业,并提高再生金属的消费比例,以缓解国内的资源供需矛盾,但仍和一些发达国家差距甚远.

数据显示,发达国家再生铜产量占铜材消费量的比例普遍在50%以上,再生铝占铝消费量的比例普遍在60 70%,日本甚至达到98%以上;而中国目前比例在20-30%.

**税收优惠有望再次出炉**

由于再生金属业大部分是中小企业,除了在紧缩信贷下面临资金紧张等压力外,该行业今年经营状况欠佳的一个重要原因就是税收压力较大,不过这一状况有望得到改善.

王吉位透露,政府正在研究制定针对性的专项税收优惠政策,并建立废家电回收的补贴基金,以缓解企业经营压力.

"(税收优惠)面可能没那麽广,不再针对所有品种,而是会针对回收中难度较大,数量较大的品种."他称."可能最近会有一些税收政策的出台."

今年起,财政部取消了对回收流通环节的增值税退税优惠政策,这不仅导致回收企业赋税增加,也使得下游利废企业承接转嫁成本,利润率低位运行,部分甚至出现持续亏损.

由于税收政策变化,再生有色金属回收行业税负从2009年以来不断增加,2011年取消退税後各项税费与2009年相比税负率增幅达到83.7%.该行业大多数企业为中小企业.

中国总理温家宝上个月在国务院常务会议上称,将加大对小型微型企业的信贷支持和税收扶持力度.将小型微利企业减半徵收企业所得税政策,延长至2015年底并扩大范围.[ID:nCN1114528]

**催热再生金属企业上市意向**

在低迷的再生金属业领域,今年一个明显现象是:越来越多的再生金属企业开始筹备上市,以借助资本市场力量加快发展.同时,再生金属产业发展前景也受到国内外金融机构的重视和关注,纷纷将其作为投资目标.

尽管协会称并不是因为再生金属业面临资金困境才出现争取上市的热潮,但中小企业集中的再生金属业上市意向高涨,仍引发市场关注.

"我觉得这个跟银行借钱难还不是一回事,因为它想上市并不是今年才行动的,而是企业发展到了这个阶段."王吉位称,"这是今年一个明显的现象."

他在新闻发布会後告诉路透,目前已有一家再生有色金属企业正在申报登陆港交所,另外两家意属深圳交易所的企业亦已完成股改,马上准备报材料.

"就我们了解,有上市意向的在十家左右,这个现象今年比较明显."王吉位透露.这些公司的业务广泛分布于再生铜、再生铝、再生铅领域,并包括拆解和後期深加工环节,营收水平通常在几十亿人民币级别.

他并指出,虽然也了解到有企业选择去上海主板上市,但目前香港和深圳交易所仍最受欢迎,原因是,再生金属企业总规模仍较小.此外,目前两家主要的行业公司均在香港上市,具有一定的示范效应.

再生有色金属行业的主要上市公司有中国金属再生资源0773.HK和齐合天地(0976.HK). 此外,精诚铜业(002171.SZ)、中国铝业(601600.SS)、豫光金铅(600531.SS)等公司均有涉及此类业务.