《香港报摘》--信报10月24日

* 头版头条:

--欧盟27国领袖昨天在比利时布鲁塞尔召开首轮峰会,为挽救欧债危机尽最後努力.尽管希腊总理帕潘德里欧恳求与会者达成一个全面解决欧债危机的方法,但德国总理默克尔在出席会议前告诉记者,他们不会在周日就欧债危机举行的峰会上作最後决定,可能要等到周三.

* 其他:

--继人民币外商直接投资(FDI)的管理办法公布後,人民币合格境外机构投资者(RQFII)的细节也将尽快公布,但市场普遍认为200亿元人民币额度太少.香港财经事务及库务局局长陈家强表示,先让政策自然发展,相信之後有放宽的空间.

--内地银行卡支付系统机构中国银联,拟加入香港的银联通宝(Jetco)成为会员.消息指出,若银通董事通过,未来两家中港机构加强合作,预料电子钱包将是双方有兴趣共同研发的项目之一.

--港交所(0388.HK)为纾缓人民币股票二手市场流动性而设的"人证港币交易通"(TSF)系统已经就绪,如期今日推出,由于未有符合使用有关系统的人民币股票产品,参与银行暂时不会报价,料接近有人民币产品登场时,银行才会在系统报价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.