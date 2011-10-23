《香港报摘》--信报10月24日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 头版头条:
--欧盟27国领袖昨天在比利时布鲁塞尔召开首轮峰会,为挽救欧债危机尽最後努力.尽管希腊总理帕潘德里欧恳求与会者达成一个全面解决欧债危机的方法,但德国总理默克尔在出席会议前告诉记者,他们不会在周日就欧债危机举行的峰会上作最後决定,可能要等到周三.
* 其他:
--继人民币外商直接投资(FDI)的管理办法公布後,人民币合格境外机构投资者(RQFII)的细节也将尽快公布,但市场普遍认为200亿元人民币额度太少.香港财经事务及库务局局长陈家强表示,先让政策自然发展,相信之後有放宽的空间.
--内地银行卡支付系统机构中国银联,拟加入香港的银联通宝(Jetco)成为会员.消息指出,若银通董事通过,未来两家中港机构加强合作,预料电子钱包将是双方有兴趣共同研发的项目之一.
--港交所(0388.HK)为纾缓人民币股票二手市场流动性而设的"人证港币交易通"(TSF)系统已经就绪,如期今日推出,由于未有符合使用有关系统的人民币股票产品,参与银行暂时不会报价,料接近有人民币产品登场时,银行才会在系统报价.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。