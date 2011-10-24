《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

* 明报

--据内地传媒报导,拟A+H上市的新华人寿因市况不景,将集资额由原定40亿美元(约312亿港元),削减至24亿美元(约187.2亿港元).

* 星岛日报

--消息透露,香港交易所(0388.HK)明年将探讨设立"中央股票借货"措施的可行性,让所有投资者也有借货沽空渠道.证券界对此表示欢迎.

--据地政总署的资料显示,卖地收入持续上升.截至本年10月底,今个财政年度共卖出21幅地皮,卖地收益达514亿港元,是过去3年最高;而售出地皮数目,亦较去年全年的17幅地皮高出近两成.

--有消息指,中国或在今年底或明年初与东盟签署人民币贸易结算协议,在贸易结算中使用人民币.去年中国与东盟的贸易额近3,000亿美元,东盟是为中国的第三大贸易夥伴.

* 苹果日报

--新矿资源(1231.HK)公布,公司决定暂停闫家庄铁矿的铁精粉生产,直至尾矿库建成及可供使用为止,预计新尾矿库及供水系统建设将于明年次季初完成.

* 东方日报

--高纬环球与一家工程顾问公司,就全球多个城市及地区设立数据中心的风险作出评估,其中香港在亚洲区排名第一,属于区内最低风险选址,全球则排名第四.但该行指,本港实际数据中心用地供应不足,建议政府应增拨更多土地作有关发展用途.

--消息指,大新银行(2356.HK)新成立安基财务(OK Finance),冀藉後者抢攻更多个人贷款业务.银行界人士称,银行透过旗下财务公司处理客户贷款,定价可更进取及具弹性.永隆银行坦言,不排除未来亦会开设财务公司.

* 文汇报

--新疆金风科技(2208.HK)宣布,截至9月底的未经审核首3季度业绩,集团期内录得营业收入为94.2035亿元人民币,按年减13.52%;净利润为6.1507亿元人民币,按年降59.85%.

--文化中国(1060.HK)宣布,引入腾讯控股(0700.HK)为战略投资者.腾讯将认购6.1亿股文化中国新股,占集团收购及认购後总股本权益约8.0%,认购总代价约为2.478亿港元.

* 大公报

--国药控股(1099.HK)公布,其附属公司深圳一致药业截至今年9月底止3个月财务数据,录得营业额39.27亿元人民币.较去年同期上升13.78%;归属于公司股东净利润录得8,110万元人民币,按年上升33.77%.

--新鸿基发展(0016.HK)(中国)区域副总经理张永顺透露,今年底至明年初将会进入项目销售期,位于苏州的"湖滨四季"别墅及上海"滨江凯旋门"两个项目,以市价计总值超过40亿元人民币.

--根据市场消息,中大矿业责任有限公司最快11月赴港上市,集资额约为2亿美元,保荐人为建银国际及汇丰.该公司8月份已经通过上市聆讯,是辽宁规模最大的民营铁矿场营运商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.