〔港报财经评论〕市场讯息异常混乱--信报10月22日

峰会加长版D DAY延後 /陆文

随着盟峰会出现加长版,令原本周日可提供平抑欧债危机方案,须再延至下周三才出现D DAY,近期德法两大阵营代表不断泄露符合其意愿的方案,已令市场感到无所适从,但传出把EFSF及永久救市机制合并共9,400亿欧罗作为谈判基数,由于两者实际已获各成员批准不会有太大问题,至于会否进一步杠杆化提升其干预力,看来将是最终以1.5万亿欧罗的达成协议机会大,当然其效果及市场信心能否恢复,还要看其他国家包括金砖五国及美国加以援手,从过往美国推出稳定金融系统结果属延後问题,现在解决欧债问题,势令欧洲经济未来数年难望复苏,会议结果可能带来短暂安稳,但中线看淡未改.下周期指结算活动亦足以令近日平淡的市况,予人暴风前沉寂的感觉呢.

受D DAY延後及假期影响,好淡双方有所收敛.昨天成交金额跌至仅449亿港元,恒指在18,000点徘徊,面对大市以至个股交投淡静,升跌容易受短线人为因素左右下,入市风险实际更大,配合大量衍生工具活动催化短期波幅,令入市者处于没有明天的即市活动,进一步以有上午、无下午的超短线买卖为主.近期大户往往是以寻找对手作杀仓,上日指出大行看淡水泥股,但首三季中国内地水泥供求及盈利数据不差,昨天纷纷有反弹.昨天再有高盛把香港地产股目标价大幅下调,反映其大幅修订原先对住宅、写字楼及商铺价格的预期,住宅楼价由上升15%变为下跌10%,未知稍後一批香港地产股会否在逆向炒作下有反弹,不利因素多已在第三季股价大跌时作出反映,稍後公布业绩或引发坏消息补仓,短线炒作容易出现意外结果,当然,中长线走势难逆转下,这类逆向活动属短线投机部署而已.

下周三之前,恒指应维持在17,500-18,500点这千点水平炒上落,个股急跌不妨选择吸纳,反之,急升者或许是最佳减持良机.上日谈及的逆市上升股,昨天第一视频(0082.HK)在确认其与Rovio拓中国内地在非智能手机愤怒鸟游戏市场及分拆手机业务刺激下,以全日高位收市,升幅20.88%.华宝(0336.HK)受累澳洲对冲基金沽空,并指主席的好仓合约有对赌股价走势之嫌,下跌7%,看来好戏在後头.(B04)

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市场讯息异常混乱 /苏子

由于目前市场十分担心周日举行的欧盟领袖峰会的成果,至于峰会的结果如何仍存有高度变数,虽然近日欧罗汇价已自低位明显反弹,反映市场早已对峰会结果有一定期望.不过,若然峰会的结果出乎市场意料之外”无料到”的话,那欧罗汇价理应会抹去自10月4日的1.3144低位开始的良好上升势头,再次重拾弱势,但相信出现此可能性的机会不高.若昨晚持货过周末,博欧盟峰会有好消息的话,相信不少投资者也会认同这是一项高风险的赌博行为.不过,若只是小注入市,其实可以小量持有欧罗好仓过市,博下周初汇价在50天SMA以上裂口高开.所谓高风险高回报,若不敢承担此极具赌博性的过市风险,自然难以取得高回报了.当然,对于那些不甚看好峰会结果的投资者而言,亦可以在1.38水平以上建立欧罗兑美元短仓过市,博峰会结果令人大感失望时,汇价可以迅即跌至1.35心理关口以下.

不过,若然欧罗兑美元下周初的走势与乐观预期有所出入,即出现不升反跌的相反走势,其实汇价只不过继续在10月份的波动范围内继续以上落市的形式运行而已.至于对一些技术分析者而言,欧罗兑美元只不过是乏力升破50天SMA阻力而出现的正常回落走势而已.然而,不论看好或是看淡,最重要是用作承担这种高风险过市策略的资金,是否投资者输得起,最重要是输了之後会否影响到下一笔入市买卖时的”心理资本”或心理质素.因此建议,投资者若有意入市打赌这类峰会结果赚快钱,所动用的”风险资金”最好是过去半年内在市场上所取得的利润,而不是自己的投资户口开户时的本金.当然,若然过去半年内户口的利润似有若无,甚至出现亏损状况的话,那便切记避免采取这种极具赌博性的策略了.

而对峰会持正面态度的原因,则与相信峰会完结後,为要维持市场信心的政治考虑,一定会有一些方案公布,只是这些方案不一定是市场希望所见到的终极救市方案而已,但只要有方案公布,市场情绪便不一定负面.问题是,若峰会结果真的属于正面,并为广大投资者所接受,欧罗兑美元会否因为好消息而出现先升後急跌的相反走势.有分析指近期欧罗兑美元由本月4日的1.3144低位升至1.39关口以上的走势已反映了市场接受新方案的利好因素,故欧罗汇价即使上升,但再升的空间已不大,极其量升至1.40-1.41间已行人止步,当市场消化了利好因素後,欧罗兑美元将重拾弱势,大方向将会是下破1.30心理关口.故峰会结果即使属于正面,但这反而是一个趁高沽出欧罗的千载良机.

目前在知悉峰会是否有利好消息公布前,市场的讯息其实异常混乱,查实不少投资者亦因此感到无所适从,而且绝大部分小投资者投资者更以建立欧罗短仓为主,故相信峰会若有好消息公布,担心反而会触发不少欧罗的空仓回补行为,在补仓买盘带动下,令欧罗兑美元出现先升後急跌的可能性大降.(B07)