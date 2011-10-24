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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 09:35 BJT

〔香港股市〕开盘涨2.32%,受大陆大宗商品和金融类股走强提振

路透香港10月24日电---香港股市周一高开,受大陆大宗商品和金融类股走强提振;本周稍後将有几家公司公布第三季财报,可能令市场延续波动走势.

恒生指数.HSI高开2.32%报18,444.16点.恒生国企指数.HSCE上扬2.85%报9,482.24点.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

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