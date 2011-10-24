〔香港热股〕中煤能源早盘收涨逾9%至本月高位,稍早获投行调升评级(更新版)

(新增更多投行观点及同业比较)
* 中煤H股早盘收高9.23%,触及本月高位
* 稍早获投行摩根大通及摩根士丹利调升投资评级
* 其竞争对手兖州煤业逆市下跌,因三季度业绩逊预期
路透香港10月24日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)在公布优于预期的第三季度业绩後,获两大美资投行调升投资评级及目标价,刺激其H股周一早盘收高9.23%,为升幅最大的恒生指数.HSI成分股.
中煤能源今早以最高位8.88港元收盘;其A股亦涨1.38%,报8.81元人民币.恒生指数今早收高3.92%.
摩根大通稍早的报告称,将中煤能源由"中性"上调至"增持",目标价由8.5港元升至9.5港元.报告指出,中煤能源第三季度获利优于预期,因现货销售比例提高以及此前停产的煤矿的生产水平逐渐恢复.
"预期未来数年该股的盈利将以双位数字增长."该行分析师Daniel Kang称.
另一美资投行摩根士丹利亦将中煤能源H股的投资评级由"减持"升至"中性",目标价由9.1港元升至9.3港元.报告指出,预期中煤能源于第四季度净利可能按季下降40%,因成本上升,惟其股份今年累计显着下跌,其估值处于历史低水平,因此认为股价再跌空间有限.
中煤能源此前公布,今年第三季净利按年升65%,为26.6亿元人民币.[ID:nCH0083413]
而其主要竞争对手--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)第三季度净利则按年大跌70%至10.96亿元人民币.[ID:nCH0083407]
兖州煤业H股早盘逆市下跌1.44%,报17.84港元;其A股亦跌3.96%,报24.5元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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