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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:36 BJT

〔基金观点〕看好亚洲股票市场前景,现时估值吸引--霸菱资产管理

路透香港10月24日电---霸菱资产管理表示,尽管亚洲区股市仍将受到宏观经济波动的影响,但现时估值吸引,为投资者提供了以低位进入,分享市场未来多年成长的机会.

"我们对中国的前景非常乐观,该市场经过一段时间的低迷後,估值更加吸引."霸菱资产管理亚洲区股票投资主管吴志光在新闻稿中称.

他续说,现时中国正走向紧缩货币政策周期之末,而这正是此前拖低市场表现的主要因素.

吴志光是管理规模达4,630万英镑的"霸菱东方明珠基金"的基金经理.他表示,该基金继续集中于那些受益于内地中产阶级数量不断增多和消费需求持续扩张的企业.政府政策仍然是左右内地股市表现的主要因素,该基金已增加在工业及材料类企业的持仓,因它们将受益于中国的保障房政策.

韩国和台湾也是该资产管理公司未来的主要市场.吴志光称,韩国不单止是区内估值最便宜的市场之一,当地不少具领导地位的出口商,在全球市场的竞争力及品牌认知度也在不断提升,甚至与日本的同侪看齐.

至于台湾的科技行业,亦将受惠于全球经济逐渐恢复,对智能手机、笔记本电脑及其他手提电子产品的需求将会增加.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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