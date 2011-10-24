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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:50 BJT

〔香港股市〕恒生国企指数午盘初大涨近6%,受中国制造业活动回暖提振

路透香港10月24日电---香港股市恒生国企指数.HSCE周一午後盘初扩大涨幅至近6%.受中国制造业活动回暖提振,资源及原材料类股领涨.

香港时间13:40,恒生国企指数涨5.88%,报9,761.67点;恒生指数.HSI涨4.32%至18,803.6点.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳. [ID:nCN1168122](完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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