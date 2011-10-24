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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升4.14%,录得两周以来最佳单日表现

路透香港10月24日电---香港股市周一创下两周以来最佳单日表现,此前受近期国内市场负面情绪重创的中资能源和原材料股票领涨,但成交量较低,表明市场上攻意愿不坚决.

恒生指数.HSI收涨4.14%,报18,771.82点,恒生国企指数.HSCE上涨5.4%,收报9,717.65点.

中国股市沪综指.SSEC收涨2.29%,报2,370.33点,在金融和资源类股的提振下摆脱此前连续四天的跌势,A股成交金额创下近一周最高.

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