〔中港股业绩〕中国银行第三季度净利同比增长9%,基本符合市场预期

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港10月26日电---按市值计为中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三公布,今年第三季度净利同比增长9%,基本符合市场预期.
中行的公告显示,2011年7-9月净利为297.9亿元人民币,去年同期为272.2亿元.据汤森路透综合11名分析师预测,第三季度净利为312亿元.
第三季度每股盈利为0.11元人民币,首九个月每股盈利则为0.35元人民币.
今年1-9月的前三季度净利则按年上升22%,至963亿元;净利息收入升19%至1,673亿元,净息差为2.1%.
中行表示,于9月末的不良贷款率为0.99%,资本充足率为12.84%,核心资本充足率为9.92%.
业绩公布前,中行H股收高1.06%,报2.85港元;其A股则持平于3.01元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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