〔中港股业绩〕中国银行第三季度净利同比增长9%,基本符合市场预期

路透香港10月26日电---按市值计为中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三公布,今年第三季度净利同比增长9%,基本符合市场预期.

中行的公告显示,2011年7-9月净利为297.9亿元人民币,去年同期为272.2亿元.据汤森路透综合11名分析师预测,第三季度净利为312亿元.

第三季度每股盈利为0.11元人民币,首九个月每股盈利则为0.35元人民币.

今年1-9月的前三季度净利则按年上升22%,至963亿元;净利息收入升19%至1,673亿元,净息差为2.1%.

中行表示,于9月末的不良贷款率为0.99%,资本充足率为12.84%,核心资本充足率为9.92%.

业绩公布前,中行H股收高1.06%,报2.85港元;其A股则持平于3.01元人民币.(完)

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