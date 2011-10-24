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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:27 BJT

〔香港个股〕蒙牛乳业称未与辉瑞直接洽商收购婴儿食品业务事宜

路透香港10月24日电---中国最大的奶品公司--蒙牛乳业(2319.HK)周一表示,并未与辉瑞公司人士直接洽商收购婴儿食品业务,但会"密切留意"事情进展.

"倘若辉瑞公司最终决定出售其婴儿食品业务,这将会是奶品行业的一件备受注目事情,而本集团也会与其他乳制品公司一样,密切留意事情的发展."蒙牛乳业在一则声明中称.

金融时报周日引述近事的消息人士称,蒙牛正在与瑞银讨论竞标辉瑞旗下的惠氏婴儿配方食品部门的可能性.辉瑞先前曾表示将出售或分拆该部门.

蒙牛周一逆市下跌1.72%至25.75港元,过去一个月来跌3.70%;大盘恒生指数.HSI劲涨4.14%.

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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