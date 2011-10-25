《香港报摘》--经济日报10月25日

* 要闻版头条:

--施政报告公布後,市场有多个具吸引力的新盘开售,当中提供逾千伙单位的大型项目新地(0016.HK)将军澳天晋,昨日公布首批50伙单位的价单,平均尺价高达12,698港元,较同区二手尺价高出逾五成至近一倍,创将军澳新盘首批单位尺价新高纪录,项目最快于本周四开售.

* 其他:

--I.T(0999.HK)昨公布截至8月底止半年业绩,录得纯利1.52亿港元,按年升41.3%,优于市场预期;每股盈利12.6仙,派息2.5仙.公司主席沈嘉伟表示,因冬季较迟来临,近两月中国区销售有所放慢,但公司会通过提前打折等方法,冀将整体同店销售增长维持双位数水平.

--亚洲水泥(0743.HK)公布,首三季录得纯利9.68亿元人民币,按年大增4.8倍,每股盈利0.622元,主要受惠于新产能投产,推动水泥销量升22%至1,710万吨,而售价亦显着提升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.