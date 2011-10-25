《香港报摘》--信报10月25日

* 头版头条:

--施政报告无辣招,发展商明显加快推盘步伐,新地(0016.HK)与港铁(0066.HK)发展的将军澳天晋加入推售吸客行列,首批推出50伙,均为4房或以上间隔,以建筑面积计平均尺价12,698港元,贵绝同区.

* 其他:

--澳门博彩收益在首九个月录得逾40%增长,券商指出10月首23日已录得约200亿澳门元收益,预料10月可以维持40%增长.不过,市场忧虑中央"收水"及内地民企老板"走路潮",影响博彩收益,拖累濠赌股由高位下挫.

--银行争夺存款仍炽热,交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行昨天提供年利率高达2.5厘的高息吸纳港元存款,利率相信是城中最高.另外,中信银行国际亦推出年利率高达1.7厘的人民币存款证吸纳人民币资金.

--市场消息指,为北京地铁与港铁等提供公共交通网络应用处理及中央控制讯号系统的北京地铁控股,已向港交所递交上市申请,来港集资约3亿港元,计划12月进行上市聆讯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.