《香港报摘》--信报10月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--施政报告无辣招,发展商明显加快推盘步伐,新地(0016.HK)与港铁(0066.HK)发展的将军澳天晋加入推售吸客行列,首批推出50伙,均为4房或以上间隔,以建筑面积计平均尺价12,698港元,贵绝同区.
* 其他:
--澳门博彩收益在首九个月录得逾40%增长,券商指出10月首23日已录得约200亿澳门元收益,预料10月可以维持40%增长.不过,市场忧虑中央"收水"及内地民企老板"走路潮",影响博彩收益,拖累濠赌股由高位下挫.
--银行争夺存款仍炽热,交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行昨天提供年利率高达2.5厘的高息吸纳港元存款,利率相信是城中最高.另外,中信银行国际亦推出年利率高达1.7厘的人民币存款证吸纳人民币资金.
--市场消息指,为北京地铁与港铁等提供公共交通网络应用处理及中央控制讯号系统的北京地铁控股,已向港交所递交上市申请,来港集资约3亿港元,计划12月进行上市聆讯.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。