《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月25日

路透香港10月25日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7767港元HKD=)

美国股市周一收涨,因并购活动和卡特彼勒(CAT.N)的强劲业绩提振投资者人气,且令市场持续三周的涨势保持完整.

道琼工业指数.DJI收高104.83点,或0.89%,报11,913.62点;标准普尔500指数.SPX收涨15.94点,或1.29%,报1,254.19点.Nasdaq指数.IXIC劲扬61.98点,或2.35%,报2,699.44点.[ID:nCN8500419]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 182.620 7.46 71824 14.202 3.81

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.980 8.71 293130 4.038 5.42

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.800 2.13 300452 77.456 1.51

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.900 4.36 166599 18.612 2.94

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 126.770 3.12 92169 9.859 1.11

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.380 2.68 57519 7.417 0.64

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.360 2.54 523482 65.884 1.28

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 64.570 2.09 52720 5.021 1.85

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.280 4.43 523845 15.771 0.58

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.610 3.36 136350 19.138 1.58

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.850 5.12 40349 3.470 1.47

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.030 6.49 22077 4.515 1.69

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.520 7.80 14461 1.440 -48.93

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.800 6.06 77479 0.435 1.28(完)